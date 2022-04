https://tr.sputniknews.com/20220427/bakan-karaismailoglu-istanbul-buyuksehir-belediyesinin-projeyle-gundeme-geldigini-gordunuz-mu--1055876401.html

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyle gündeme geldiğini gördünüz mü?

Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projeyle gündeme geldiğini gördünüz mü?

Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın Açık ve Net programına konuk oldu. Bakan İsmailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşanılan polemikten, İstanbul'daki metro inşaatlarına, yap işlet devret modelinden Kanal İstanbul'a değin merak edilen soruları yanıtladı.Bakan Karaismailoğlu'ndan öne çıkan başlıklar şöyle:'İstanbul'a kapasitesi yüksek önemli bir havalimanı ihtiyacı vardı'Muhalif olarak herşeye karşı olmak değil ki. Muhalefet demek iktidar kadar önemlidir. Maalesef Türkiye'de muhalefet olmak her şeye karşı gelmek, vatana millete yapılan yatırımlara düşmanlık haline geldi. Atatürk Havalimanı'nın bir tarafında Bakırköy, kuzeyinde Bahçelievler, Sefaköy, Florya. Yerleşimin en yoğun olduğu yer burası. Kapasitesini tamamen doldurmuştur. Marmara denizinin üzerinde aşağı inebilmek için saatlerce dönüyorduk. O uçakların sağladığı egzoz emisyonu düşünebiliyor musunuz? Kapasitesi dolmuş bir havalimanı tamamen yerleşim yerlerinin içine kalmıştı. Gidin dışarıda havalimanlarına bakın. Çoğunluğunu gece kapatırlar. Berlin Havalimanı şehir içerisinde kaldığı için kapatıldı, tamamen halka açıldı. Park yapıldı. Amsterdam, Frankfurt, Düseldorf geceleri kapatılır. Burasının bir kısmı hastane oldu, bir kısmı park olarak hizmete devam edecek. Emniyet olarak bir pisti açık kalacak. Bu havaalanı kapatıldıktan sonra İstanbul'da trafik yüzde 30 azaldı. 'İstanbul'u birilerinin keyfine tabii ki bırakmayacaktık''Balıkçıya gitti de servisi mi engelledik? Harfiyat dökmesini mi engelledik?'Bir kredi alabilmek için yatırım programı ve projesi olması gerekiyor. Proje olmadan finansör kuruluşu nasıl ikna edeceksiniz. Bu işin fizilibilite onayları şartları var. Proje eksiklikleri vardı. Olmayan projeye nasıl onay vereceksiniz. Zemin etüdleri, deprem etüdleri vs. Projeleri tamamsa tabii ki hemen veririz. Zemin etüderini daha yeni yapıyorlar, arazideler şu anda. 10 tane metro diyorlar, yerler esiyor metroda. Esenyurt gibi devasa nüfus yoğunluğu olan metro hattı var evlerinde yerinde yeller esiyorlar. Dertleri iş yapmak olsa o kadar çok iş var ki. Geldiler, arkadaşlarımız anlattı, tamamlamaya çalışıyorlar. Kirazlı hattını niye bitirmediniz. İkitelli'yi yüzde 60'la devraldınız. Çoktan biterdi bu şimdiye kadar. Keşke bunlara yüklenseler yapsalar. Biz neyi engelledik? Balıkçıya gitti de servisi mi engelledik? Harfiyat dökmesini mi engelledik? Hastane var, vatandaşımız şifa bulmak için hastaneye gidecek, yolunu yapmıyor. Biz arkasını topluyoruz. Hummalı bir çalışma yapıyoruz ama karşımızda tamamen algı operasyonu yapıyorlar.O gece İstanbul'a inmemiz gerekiyordu. Risk alarak indik oraya. Öyle bir tercihimiz yoktu. İstanbulluların yanında olmamız gerekiyordu, başkaları keyif içindeyken. İstanbul'da taksi, daha önemlisi otobüs problemi var. Keşke bir an önce raylı sistemler bitse, taksiye talep daha azalsa. Keşke otobüs doğru düzgün işletilebilse. Maalesef otobüs krizi var. Önce mevcut taksiler işliyor mu? Görmek istemedikleri için, rant peşinde koştukları için 5 bin taksiyi gündeme getiriyorlar. Mevcut taksilerin acilen dijitalleşmesi gerekiyor. 3 yıl oldu belediyeyi alalı. Aplikasyonlar taksiyi kontrol ediyor, takip ediyor, müşteri memnuniyetini analiz ediyor. Hangi taksi nerede dolaşıyor, bunları hepsini izleyen sistem vardı. Bunlara yatırım yapmadılar. Trafikten bahsediyorsunuz, bunun üzerine 5 bin taksi koymaktan bahsediyorsunuz. 150-200 kilometre boş dolaşıyorlar. Yolcu bulmak için dolaşıyorlar. Dijitalleşme olunca bekleyecekler, çağırınca ayağınıza gelip, sizi alacaklar. Taksi şoför eğitimleri gerekiyor. Uygunsuzlukları yapanların şoför kartlarını iptal etsin bakalım oluyor mu? Burada kasıtlı olarak sistemin daha da kötü gitmesine çabalıyorlar. Tamamen rant üzerinde hesap yapıyorlar. Belediyeler kaliteli, güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmalarıdır. Toplu taşımanın kalitesini arttırmadıkları gibi zam yapılıyor. Toplu taşımadaki yolcuları caydırıp özel araca davet ediyorlar.'Bugün İstanbul Boğazı'ndan 40 bin araç geçmeye çalışıyor'

