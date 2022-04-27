https://tr.sputniknews.com/20220427/bayram-tatili-icin-otobus-biletleri-tukendi-1055884399.html

Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi

Bayram tatili için otobüs biletleri tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, bayram için satılan biletlerin tükendiğini belirterek, ihtiyaç halinde ek seferler... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T11:54+0300

2022-04-27T11:54+0300

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türkiye

otobüs

bilet

ramazan

bayram

tatil

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Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin tükendiği açıklandı.Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere ilginin önceki yıllara nazaran az olsa da yine de yoğun olduğunu dile getirdi.Önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirten Çaktır, "Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi. Şu anda da yüzde 70 gibi otobüslerimiz dolu" diye konuştu.Çaktır, Kovid-19 salgınından sonra sefer sayılarında bir azalma yaşandığının altını çizerek, şöyle devam etti:Bayramda vatandaşlardan korsan taşımacılığa yönelmemelerini isteyen Çaktır, vatandaşların mağduriyet yaşamamak için biletlerini otobüs firmalarından alması gerektiğini vurguladı.'Ek sefer için hazırlıklarımız tamam'15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yöneticisi Alaattin Şenlik ise bayram öncesi otogarda hareketlilik yaşandığını bildirdi.Bu bayramın eski bayramları arattığını dile getiren Şenlik, "Vatandaşlar satışta olan biletleri tüketti. Ek seferler için hazırlıklarımız tamam. İnsanlar bayramda zamanlarını memleketlerinde geçirmek istiyorlar. Biz de onları aileleriyle buluşturduğumuz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220419/tum-otobusculer-federasyonu-baskani-yildirim-ucak-bilet-fiyatlari-otobusten-daha-ucuz--1055669561.html

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otobüs, bilet, ramazan, bayram, tatil