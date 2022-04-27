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https://tr.sputniknews.com/20220427/beni-taciz-ediyorsun-diyerek-doktorun-burnunu-kirdi-1055898465.html
'Beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
'Beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
Sakarya'da, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T18:08+0300
2022-04-27T18:14+0300
türkiye
şiddet
doktor
yumruk
burun
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Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için 19 yaşındaki A.K.'yi merkeze çağırdı. A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kalırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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şiddet, doktor, yumruk, burun

'Beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı

18:08 27.04.2022 (güncellendi: 18:14 27.04.2022)
© DHA'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© DHA
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Sakarya'da, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen A.K.'nin saldırısına uğradı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, tedaviye alındı. A.K. ise gözaltına alındı.
Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için 19 yaşındaki A.K.'yi merkeze çağırdı.
A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kalırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.
Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
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