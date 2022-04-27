https://tr.sputniknews.com/20220427/beni-taciz-ediyorsun-diyerek-doktorun-burnunu-kirdi-1055898465.html

'Beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı

'Beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı

Sakarya'da, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T18:08+0300

2022-04-27T18:08+0300

2022-04-27T18:14+0300

türkiye

şiddet

doktor

yumruk

burun

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Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için 19 yaşındaki A.K.'yi merkeze çağırdı. A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kalırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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şiddet, doktor, yumruk, burun