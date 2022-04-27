https://tr.sputniknews.com/20220427/bm-suriye-anayasa-komitesini-28-mayis-3-haziranda-cenevrede-toplayacak-1055877107.html
BM, Suriye Anayasa Komitesi'ni 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak
BM, Suriye Anayasa Komitesi'ni 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesi'nin 8. oturumunun 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de toplanacağını... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T02:07+0300
2022-04-27T02:07+0300
2022-04-27T02:10+0300
demokratik suriye güçleri (dsg)
birleşmiş milletler (bm)
cenevre
cenevre
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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde brifingde, uluslararası toplumu, Suriye'deki krizin donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma olduğu ve Afrin ve ülkenin kuzey doğusunda hava saldırıları ve çatışmaların yoğunlaştığını konusunda uyardı.Suriye'de sahadaki mevcut stratejik çıkmazın ve krizin manşetlerde yer almamasının sorunun daha az önemli olduğu yanılgısına düşürmemesi uyarısı yapan Pedersen, bu boyutta bir krizin kapsamlı bir siyasi çözüm gerektirdiğini vurguladı.Suriye Anayasa Komitesinin 8. oturumu için taraflara davetiye gönderdiğini belirten Pedersen, Cenevre'deki görüşmelerin 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını söyledi.
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demokratik suriye güçleri (dsg), birleşmiş milletler (bm), cenevre, cenevre
BM, Suriye Anayasa Komitesi'ni 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak
02:07 27.04.2022 (güncellendi: 02:10 27.04.2022) Abone ol
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesi'nin 8. oturumunun 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de toplanacağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde brifingde, uluslararası toplumu, Suriye'deki krizin donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma olduğu ve Afrin ve ülkenin kuzey doğusunda hava saldırıları ve çatışmaların yoğunlaştığını konusunda uyardı.
Suriye'de sahadaki mevcut stratejik çıkmazın ve krizin manşetlerde yer almamasının sorunun daha az önemli olduğu yanılgısına düşürmemesi uyarısı yapan Pedersen, bu boyutta bir krizin kapsamlı bir siyasi çözüm gerektirdiğini vurguladı.
Suriye Anayasa Komitesinin 8. oturumu için taraflara davetiye gönderdiğini belirten Pedersen, Cenevre'deki görüşmelerin 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını söyledi.