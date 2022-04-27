https://tr.sputniknews.com/20220427/bm-suriye-anayasa-komitesini-28-mayis-3-haziranda-cenevrede-toplayacak-1055877107.html

BM, Suriye Anayasa Komitesi'ni 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak

BM, Suriye Anayasa Komitesi'ni 28 Mayıs-3 Haziran'da Cenevre'de toplayacak

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Anayasa Komitesi'nin 8. oturumunun 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında Cenevre'de toplanacağını... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T02:07+0300

2022-04-27T02:07+0300

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demokratik suriye güçleri (dsg)

birleşmiş milletler (bm)

cenevre

cenevre

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Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, BM Güvenlik Konseyinde brifingde, uluslararası toplumu, Suriye'deki krizin donmuş bir ihtilaf değil sıcak bir çatışma olduğu ve Afrin ve ülkenin kuzey doğusunda hava saldırıları ve çatışmaların yoğunlaştığını konusunda uyardı.Suriye'de sahadaki mevcut stratejik çıkmazın ve krizin manşetlerde yer almamasının sorunun daha az önemli olduğu yanılgısına düşürmemesi uyarısı yapan Pedersen, bu boyutta bir krizin kapsamlı bir siyasi çözüm gerektirdiğini vurguladı.Suriye Anayasa Komitesinin 8. oturumu için taraflara davetiye gönderdiğini belirten Pedersen, Cenevre'deki görüşmelerin 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

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demokratik suriye güçleri (dsg), birleşmiş milletler (bm), cenevre, cenevre