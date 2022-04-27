https://tr.sputniknews.com/20220427/et-ve-sut-kurumu-genel-muduru-uzun-gorevden-alindi-1055878718.html

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T06:48+0300

2022-04-27T06:48+0300

2022-04-27T06:48+0300

türkiye

et ve süt kurumu

resmi gazete

görevden alma

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.

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et ve süt kurumu, resmi gazete, görevden alma