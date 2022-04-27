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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T06:48+0300
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türkiye
et ve süt kurumu
resmi gazete
görevden alma
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.
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et ve süt kurumu, resmi gazete, görevden alma

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun, görevden alındı

06:48 27.04.2022
© esk.gov.trEt ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© esk.gov.tr
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.
Kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi.
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