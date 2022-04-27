https://tr.sputniknews.com/20220427/ibbden-belediye-calisani-terorle-baglantili-cikti-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1055900174.html

İBB'den 'belediye çalışanı terörle bağlantılı çıktı' iddiasıyla ilgili açıklama

İBB'den 'belediye çalışanı terörle bağlantılı çıktı' iddiasıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ileri sürülen Şafak D. isimli bir kişinin, terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddiası üzerine belediyeden açıklama... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T20:24+0300

2022-04-27T20:24+0300

2022-04-27T20:24+0300

türkiye

ibb

terör örgütü

içişleri bakanlığı

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

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Bugün medyaya yansıyan haberlere göre, İBB'de sosyal hizmetler uzmanı olarak çalıştığı ileri sürülen Şafak D. isimli bir kadının, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğraflarının ortaya çıktığı iddia edildi. Söz konusu kişinin, terörle bağlantılı olduğu iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.Çıkan haberleri, "İBB’ye ve Başkanı’na yönelik kumpasvari girişim ve uygulama" olarak niteleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), medyada yer alan iddialar üzerine açıklama yaptı.Açıklamada, kişinin uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve süreli olarak çalıştığı, maaşının Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edildiği söylendi.Kişinin süreli projelerde görevli olmasına rağmen adli sicil kaydının alınmış olduğu ve temiz olduğu belirtilen açıklamada, öz geçmişinin de incelendiği ve 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak görev yaptığının görüldüğü bilgisi verildi.İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu fotoğrafla ilgili de, "Habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul’da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi, 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde de görev almaktadır" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Şafak D.'nin 8 gün boyunca gözaltına alınmadığı ve İBB binasında olduğu sırada gözaltına alınmasına belediye açıklamasında tepki gösterilerek, "27 Nisan 2022 (bugün) saat 10.26’da Sosyal Hizmetler binamıza giren şahsın sadece 5 dakika sonra saat 10.31’de gözaltına alınmasını manidar buluyor ve konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.İBB tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:"Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal Hizmetler Uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D. isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafları yayınlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemandır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje ‘Mülteci ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi’ isimli projedir. 1 Mart 2022’de başlayıp 31 Aralık 2022’de sona erecek proje de ‘Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi’ projesidir.Ayrıca söz konusu kişinin, sınırlı süreli bir projede görevli olmasına rağmen adli sicil kaydı alınmış ve sicil kaydının temiz olduğu da görülmüştür. Adli sicil kaydı ekte sunulmuştur. Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Keza, habere konu fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul’da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi, 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği’nde de görev almaktadır.Terör gibi milli bir meselede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devletimizin tüm kurumları ile bu zamana kadar işbirliği yapmıştır ve doğal olarak yapmaya devam edecektir. Lakin altını çizmek isteriz ki, İBB ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik kumpas benzeri girişimlerin de farkındayız. Burada açıkça kamuoyunu şu önemli bilgilerle aydınlatmak isteriz:Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişinin emniyet güçlerince ilk araması, 19 Nisan 2022 günü Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze gelinerek yapılmıştır. Söz konusu kişinin, ameliyat olacağı için idari izinli olduğu bilgisi emniyet güçlerine verilmiştir.Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişi kendi adıyla 18 Nisan 2022 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne yatmış ve 20 Nisan 2022 günü taburcu olmuştur. 7 gün boyunca da kendi ikametgahında istirahat etmiştir.Aradan geçen 8 günün ardından emniyet güçleri ne hastanede ne de ikametgahında gözaltı gerçekleştirmiş, adeta söz konusu kişinin İBB binasına girmesi için beklemiştir.27 Nisan 2022 (bugün) saat 10:26’da Sosyal Hizmetler binamıza giren şahsın sadece 5 dakika sonra saat 10:31’de gözaltına alınmasını manidar buluyor ve konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."

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ibb, terör örgütü, içişleri bakanlığı, uluslararası çalışma örgütü (ilo)