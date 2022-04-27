https://tr.sputniknews.com/20220427/kremlin-karar-degistirip-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapan-ulkelere-sevkiyata-yeniden-baslayabiliriz-1055889722.html

Kremlin: Karar değiştirip gaz ödemelerini ruble ile yapan ülkelere sevkiyata yeniden başlayabiliriz

Kremlin: Karar değiştirip gaz ödemelerini ruble ile yapan ülkelere sevkiyata yeniden başlayabiliriz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmadıkları için Rusya’nın gaz tedarikini kestiği ülkelerin sonradan ruble ile ödeme... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T14:14+0300

2022-04-27T14:14+0300

2022-04-27T14:25+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

doğalgaz

ruble

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Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya’dan satın aldıkları doğalgaz için ruble ile ödeme yapmamaları yüzünden gaz tedarikinin durdurulduğu Bulgaristan ve Polonya’ya ilişkin soru yöneltildi.Söz konusu ülkelerin kararlarını değiştirip ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeleri halinde söz konusu ülkelere gaz tedarikinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusu karşısında Peskov, “Uygun bulunan yöntem ile ödeme yapılması, sevkiyatın devamı için gereken zemini oluşturacaktır” dedi.Kremlin Sözcüsü ayrıca, ruble ile ödeme yapılmasının satın alınan gazın fiyatını değiştirmediğini ekledi.Peskov, Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya gaz tedarikini durdurmasının bir şantaj olduğu yönündeki suçlamaları reddederek, “Bu bir şantaj değil. Bu tanıma asla katılmıyoruz" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220427/avrupada-dogalgaz-gaz-fiyatlarinda-sert-yukselis-1055882740.html

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kremlin, dmitriy peskov, doğalgaz, ruble