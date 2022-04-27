Türkiye
SON DAKİKA| Babacan: DEVA Partisi, seçimlere kendi adıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/kremlin-karar-degistirip-gaz-odemelerini-ruble-ile-yapan-ulkelere-sevkiyata-yeniden-baslayabiliriz-1055889722.html
Kremlin: Karar değiştirip gaz ödemelerini ruble ile yapan ülkelere sevkiyata yeniden başlayabiliriz
Kremlin: Karar değiştirip gaz ödemelerini ruble ile yapan ülkelere sevkiyata yeniden başlayabiliriz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmadıkları için Rusya’nın gaz tedarikini kestiği ülkelerin sonradan ruble ile ödeme... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T14:14+0300
2022-04-27T14:25+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
doğalgaz
ruble
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043515494_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_93b63bcb0e13fa26dbe8314ae4d6fca7.jpg
Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya’dan satın aldıkları doğalgaz için ruble ile ödeme yapmamaları yüzünden gaz tedarikinin durdurulduğu Bulgaristan ve Polonya’ya ilişkin soru yöneltildi.Söz konusu ülkelerin kararlarını değiştirip ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeleri halinde söz konusu ülkelere gaz tedarikinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusu karşısında Peskov, “Uygun bulunan yöntem ile ödeme yapılması, sevkiyatın devamı için gereken zemini oluşturacaktır” dedi.Kremlin Sözcüsü ayrıca, ruble ile ödeme yapılmasının satın alınan gazın fiyatını değiştirmediğini ekledi.Peskov, Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya gaz tedarikini durdurmasının bir şantaj olduğu yönündeki suçlamaları reddederek, “Bu bir şantaj değil. Bu tanıma asla katılmıyoruz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220427/avrupada-dogalgaz-gaz-fiyatlarinda-sert-yukselis-1055882740.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043515494_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_548dfe16a58f9976f51b2ec2b8ced2a2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, doğalgaz, ruble

Kremlin: Karar değiştirip gaz ödemelerini ruble ile yapan ülkelere sevkiyata yeniden başlayabiliriz

14:14 27.04.2022 (güncellendi: 14:25 27.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDmitriy Peskov
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, satın aldıkları gazın ödemesini ruble ile yapmadıkları için Rusya’nın gaz tedarikini kestiği ülkelerin sonradan ruble ile ödeme yapmaya karar vermeleri hâlinde, bu ülkelere gaz sevkiyatına yeniden başlayabileceklerini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Peskov’a, Rusya’dan satın aldıkları doğalgaz için ruble ile ödeme yapmamaları yüzünden gaz tedarikinin durdurulduğu Bulgaristan ve Polonya’ya ilişkin soru yöneltildi.
Söz konusu ülkelerin kararlarını değiştirip ruble ile ödeme yapmayı kabul etmeleri halinde söz konusu ülkelere gaz tedarikinin yeniden başlayıp başlamayacağı sorusu karşısında Peskov, “Uygun bulunan yöntem ile ödeme yapılması, sevkiyatın devamı için gereken zemini oluşturacaktır” dedi.
Kremlin Sözcüsü ayrıca, ruble ile ödeme yapılmasının satın alınan gazın fiyatını değiştirmediğini ekledi.
Peskov, Rusya’nın Bulgaristan ve Polonya’ya gaz tedarikini durdurmasının bir şantaj olduğu yönündeki suçlamaları reddederek, “Bu bir şantaj değil. Bu tanıma asla katılmıyoruz" diye konuştu.
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
Ukrayna krizi
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş
11:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала