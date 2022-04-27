Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220427/avrupada-dogalgaz-gaz-fiyatlarinda-sert-yukselis-1055882740.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş
Rusya’nın Polonya'ya olan doğalgaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:18+0300
2022-04-27T11:20+0300
ukrayna krizi
avrupa
doğalgaz
fiyat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053811943_0:79:1200:754_1920x0_80_0_0_6dc5a0a7c9ab44a6982f4d41c318ea7c.jpg
Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini ruble'yle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.Karar sonrası Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadelileri yüzde 24 yükselerek megavat saat başına 127.50 euro oldu. Bu, 1 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye.Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bu adımı sonrası gözler Rusya'nın en büyük Avrupalı tedarikçileri Almanya ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'den henüz konu hakkında açıklama gelmezken Roma hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220427/avusturya-basbakani-rusyanin-dogalgaz-odemelerini-ruble-ile-yapma-kosulunu-kabul-ediyoruz-1055881367.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053811943_46:0:1155:832_1920x0_80_0_0_6663d05b8d518b83a8968b3528f7b26e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, doğalgaz, fiyat

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş

11:18 27.04.2022 (güncellendi: 11:20 27.04.2022)
© REUTERS / Eric Gaillarddoğalgaz
doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© REUTERS / Eric Gaillard
Abone olTelegram
Rusya’nın Polonya'ya olan doğalgaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti
Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini ruble'yle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.
Karar sonrası Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadelileri yüzde 24 yükselerek megavat saat başına 127.50 euro oldu. Bu, 1 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye.
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.
Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bu adımı sonrası gözler Rusya'nın en büyük Avrupalı tedarikçileri Almanya ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'den henüz konu hakkında açıklama gelmezken Roma hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
Ukrayna krizi
Avusturya Başbakanı: Rusya'nın doğalgaz ödemelerini ruble ile yapma koşulunu kabul ediyoruz
10:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала