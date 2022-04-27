https://tr.sputniknews.com/20220427/avrupada-dogalgaz-gaz-fiyatlarinda-sert-yukselis-1055882740.html

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş

Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş

Rusya’nın Polonya'ya olan doğalgaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T11:18+0300

2022-04-27T11:18+0300

2022-04-27T11:20+0300

ukrayna krizi

avrupa

doğalgaz

fiyat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053811943_0:79:1200:754_1920x0_80_0_0_6dc5a0a7c9ab44a6982f4d41c318ea7c.jpg

Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini ruble'yle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.Karar sonrası Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadelileri yüzde 24 yükselerek megavat saat başına 127.50 euro oldu. Bu, 1 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye.Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bu adımı sonrası gözler Rusya'nın en büyük Avrupalı tedarikçileri Almanya ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'den henüz konu hakkında açıklama gelmezken Roma hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220427/avusturya-basbakani-rusyanin-dogalgaz-odemelerini-ruble-ile-yapma-kosulunu-kabul-ediyoruz-1055881367.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa, doğalgaz, fiyat