https://tr.sputniknews.com/20220427/avrupada-dogalgaz-gaz-fiyatlarinda-sert-yukselis-1055882740.html
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş
Rusya’nın Polonya'ya olan doğalgaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T11:18+0300
2022-04-27T11:18+0300
2022-04-27T11:20+0300
ukrayna krizi
avrupa
doğalgaz
fiyat
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Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini ruble'yle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.Karar sonrası Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadelileri yüzde 24 yükselerek megavat saat başına 127.50 euro oldu. Bu, 1 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye.Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bu adımı sonrası gözler Rusya'nın en büyük Avrupalı tedarikçileri Almanya ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'den henüz konu hakkında açıklama gelmezken Roma hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220427/avusturya-basbakani-rusyanin-dogalgaz-odemelerini-ruble-ile-yapma-kosulunu-kabul-ediyoruz-1055881367.html
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avrupa, doğalgaz, fiyat
Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş
11:18 27.04.2022 (güncellendi: 11:20 27.04.2022) Abone ol
Rusya’nın Polonya'ya olan doğalgaz akışını kesintiye uğratacağı haberinin ardından Avrupa'da doğalgaz fiyatları yüzde 24'lük sert yükseliş kaydetti
Rus enerji devi Gazprom, Bulgaristan ve Polonya'nın doğalgaz ödemelerini ruble'yle yapmayacaklarını açıklamalarının ardından gaz akışını durdurdu.
Karar sonrası Avrupa gazı için gösterge olan Hollanda gaz vadelileri yüzde 24 yükselerek megavat saat başına 127.50 euro oldu. Bu, 1 Nisan'dan beri görülen en yüksek seviye.
Gazprom, rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını tümüyle durdurdu. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, 26 Nisan itibarıyla Bulgaristan'ın Bulgargaz ve Polonya'nın PGNİG şirketlerinden nisan sevkiyatları için rubleyle ödeme alınmadığı kaydedildi.
Avrupa'nın en büyük gaz tedarikçisi olan Rusya'nın bu adımı sonrası gözler Rusya'nın en büyük Avrupalı tedarikçileri Almanya ve İtalya'ya çevrildi. Berlin'den henüz konu hakkında açıklama gelmezken Roma hükümetinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.