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Kuşadası’nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
Kuşadası’nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz kenarında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulundu. Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak... 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T01:24+0300
2022-04-27T01:24+0300
türkiye
göçmen krizi
kuşadası
sahil güvenlik
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Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde, deniz kıyısında yürüyüş yapan iki kişi, kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görerek hemen 112’ye durumu bildirdi.hbar üzerine bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı.İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
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göçmen krizi, kuşadası, sahil güvenlik

Kuşadası’nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

01:24 27.04.2022
© AALibya’da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı
Libya’da insan tüccarlarının kaçırdığı 195 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© AA
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz kenarında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulundu. Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde, deniz kıyısında yürüyüş yapan iki kişi, kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görerek hemen 112’ye durumu bildirdi.

hbar üzerine bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı.
İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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