https://tr.sputniknews.com/20220427/kusadasinda-kiyiya-vurmus-erkek-cesedi-bulundu-1055876288.html

Kuşadası’nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Kuşadası’nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deniz kenarında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen bir ceset bulundu. Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T01:24+0300

2022-04-27T01:24+0300

2022-04-27T01:24+0300

türkiye

göçmen krizi

kuşadası

sahil güvenlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055441603_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_dbc7fafcd9fa933ce76e5b5739a5dc56.png

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde, deniz kıyısında yürüyüş yapan iki kişi, kıyıda yüzüstü yatar vaziyette birinin olduğunu görerek hemen 112’ye durumu bildirdi.hbar üzerine bölgeye Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler deniz kıyısındaki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Cesedin üzerinden cüzdan, cep telefonu ve bir miktar döviz çıktı.İlk yapılan incelemede cesedin düzensiz göçmenlerden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.Cesedin kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

türkiye

kuşadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

göçmen krizi, kuşadası, sahil güvenlik