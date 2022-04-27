https://tr.sputniknews.com/20220427/s-400ler-turkiye-icin-sadece-askeri-menfaat-olmayip-ayni-zamanda-ulusal-prestij-meselesidir-1055900038.html

‘S-400’ler Türkiye için sadece askeri menfaat olmayıp, aynı zamanda ulusal prestij meselesidir’

‘S-400’ler Türkiye için sadece askeri menfaat olmayıp, aynı zamanda ulusal prestij meselesidir’

Türkiye Savunma Sanayii Başkanı Demir’in Rusya'dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğu yönündeki açıklamasını yorumlayan Rus... 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T20:09+0300

2022-04-27T20:09+0300

2022-04-27T20:09+0300

görüş

igor korotçenko

igor korotçenko

ismail demir

s-400

sergey denisentsev

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Türkiye Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu belirtti. Demir ayrıca Ankara’nın kararlarını ABD’ye bakmaksızın hava savunma alanındaki politikalarını kararlılıkla uyguladığını vurguladı.Rus Natsionalnaya Oborona Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü İgor Korotçenko, Sputik muhabirine verdiği demeçte S-400 hava savunma sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde korunmasının sadece askeri menfaat olmayıp, aynı zamanda bir ulusal prestij ve egemenlik meselesi olduğunu söyledi.“ABD, ya S-400'lerin Ukrayna'ya aktarması için kendisine teslim edilmesi, ya da Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kullanımından vazgeçilmesi konusunda ikna etme çabaları ile Türkiye'ye baskı yapmaya devam ediyor. Ancak Ankara için S-400, ulusal güvenliğin sağlanması açısından fazlasıyla önemli bir varlıktır” diyen Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus uzman, “S-400'lerin ikinci partisinin Türkiye'nin menfaatlerine uygun olduğuna ve er ya da geç kontratın uygulanacağına ve ilgili teslimatın yapılacağına inanıyoruz. Aslında süreç, yüzde 100 başarıyla tamamlanması olasılığı ile uygulanıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Analiz, Strateji ve Teknoloji Merkezi uzmanı Sergey Denisentsev ise Sputnik’e demecinde Türkiye’nin uzun zamandır kendi hava savunma sistemini kurmaya çalıştığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220427/savunma-sanayii-baskani-ismail-demir-s-400lerin-ikinci-partisinin-alimi-soz-konusu-1055875612.html

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igor korotçenko, igor korotçenko, ismail demir, s-400, sergey denisentsev