https://tr.sputniknews.com/20220427/trabzonsporlu-taraftarlar-eyfel-kulesine-bordo-mavi-renklerin-yansitilmasi-icin-basvurdu-iddiasi-1055886035.html
'Trabzonsporlu taraftarlardan Eyfel Kulesi'ne takım renklerinin yansıtılması için başvuru' iddiası
'Trabzonsporlu taraftarlardan Eyfel Kulesi'ne takım renklerinin yansıtılması için başvuru' iddiası
Trabzonsporlu taraftarların, Eyfel Kulesi'nin cumartesi akşamı bordo mavi renklerde yansıtılması için girişimde bulunduğu iddia edildi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T12:28+0300
2022-04-27T12:28+0300
2022-04-27T12:45+0300
trabzonspor
spor
eyfel
başvuru
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Trabzonsporlu taraftarlar dünyanın dört bir yanında kutlamalara hazırlanıyor.Türkiye gazetesinin haberine göre, şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı.Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadı'na dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.
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trabzonspor, eyfel, başvuru
'Trabzonsporlu taraftarlardan Eyfel Kulesi'ne takım renklerinin yansıtılması için başvuru' iddiası
12:28 27.04.2022 (güncellendi: 12:45 27.04.2022) Abone ol
Trabzonsporlu taraftarların, Eyfel Kulesi'nin cumartesi akşamı bordo mavi renklerde yansıtılması için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Trabzonsporlu taraftarlar dünyanın dört bir yanında kutlamalara hazırlanıyor.
Türkiye gazetesinin haberine göre,
şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı.
Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.
Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadı'na dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.