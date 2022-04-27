https://tr.sputniknews.com/20220427/trabzonsporlu-taraftarlar-eyfel-kulesine-bordo-mavi-renklerin-yansitilmasi-icin-basvurdu-iddiasi-1055886035.html

'Trabzonsporlu taraftarlardan Eyfel Kulesi'ne takım renklerinin yansıtılması için başvuru' iddiası

'Trabzonsporlu taraftarlardan Eyfel Kulesi'ne takım renklerinin yansıtılması için başvuru' iddiası

Trabzonsporlu taraftarların, Eyfel Kulesi'nin cumartesi akşamı bordo mavi renklerde yansıtılması için girişimde bulunduğu iddia edildi. 27.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-27T12:28+0300

2022-04-27T12:28+0300

2022-04-27T12:45+0300

trabzonspor

spor

eyfel

başvuru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/1054300124_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d9b79ebe947ff47c500acc5da1144a6b.jpg

Trabzonsporlu taraftarlar dünyanın dört bir yanında kutlamalara hazırlanıyor.Türkiye gazetesinin haberine göre, şampiyonluğun ardından Paris'teki Eyfel Kulesi'ne bordo mavi renklerin yansıtılması için başvuru yapıldı.Başakşehir maçının ardından organizasyonun gerçekleştirileceği öğrenildi.Taraftarlar Trabzonspor Büyükşehir Belediyesi'ne ilginç teklifler yapıyor. Artık millet bahçesi olarak kullanılan eski Avni Aker Stadı'na dev ekran konulması fikri büyük destek gördü. Belediyenin ayrıca şehrin meydanlarına dev ekranlar kuracağı belirtildi.

eyfel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trabzonspor, eyfel, başvuru