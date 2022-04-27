https://tr.sputniknews.com/20220427/usak-valisi-funda-kocabiyik-gecici-gorevle-icisleri-bakanligi-emrine-gorevlendirildi-1055881010.html
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi 27.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-27T10:10+0300
2022-04-27T10:10+0300
2022-04-27T10:17+0300
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uşak
funda kocabıyık
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220427/usak-valisi-funda-kocabiyik-gecici-gorevle-icisleri-bakanligi-emrine-gorevlendirildi-1055881010.html
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türkiye, uşak, funda kocabıyık
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
10:10 27.04.2022 (güncellendi: 10:17 27.04.2022) Abone ol
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Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.