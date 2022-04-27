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https://tr.sputniknews.com/20220427/usak-valisi-funda-kocabiyik-gecici-gorevle-icisleri-bakanligi-emrine-gorevlendirildi-1055881010.html
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi 27.04.2022, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220427/usak-valisi-funda-kocabiyik-gecici-gorevle-icisleri-bakanligi-emrine-gorevlendirildi-1055881010.html
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türkiye, uşak, funda kocabıyık

Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi

10:10 27.04.2022 (güncellendi: 10:17 27.04.2022)
© TwitterFunda Kocabıyık
Funda Kocabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
© Twitter
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Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir" denildi.
Funda Kocabıyık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2022
TÜRKİYE
Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirildi
10:10
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