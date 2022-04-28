https://tr.sputniknews.com/20220428/almanya-basbakani-scholz-rusyadan-gaz-alimi-devam-edecek--1055925280.html
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz alımı devam edecek
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz alımı devam edecek
Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin Rusya'dan gaz ve diğer fosil yakıtları almaya bir süre devam etmesi gerektiğini savundu. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T16:11+0300
2022-04-28T16:11+0300
2022-04-28T16:16+0300
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almanya
olaf scholz
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doğalgaz
satın alma
satış
açıklama
başbakan
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Perşembe günü Japonya'ya yaptığı ziyarette konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 'Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinin Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı olmasının bir zorluk ortaya çıkardığını' söyledi.Hükümetinin bu yıl Rus kömür ve petrol ithalatını sona erdirmeyi hedeflediğini söyleyen Scholz, "Aynı şey gaz için de geçerli olacak ama bu biraz daha fazla zaman alacak bir süreç'' dedi.'Ekonomik açıdan ciddi sonuçları olacaktır'Rusya'nın bu hafta Polonya ve Bulgaristan'a yaptığı gibi Almanya'ya gaz sevkiyatını durdurabileceğinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda ise Alman Başbakan, 'muhtemel bir kesintinin ekonomik açıdan ciddi sonuçları olacağını' kabul etti.Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulanmamasının nedeninin de bu olduğunu söyleyen Başbakan, "Buna, ABD dahil enerji ihracatçısı olan ortaklarımızla yakın iş birliği içinde karar verilecek" ifadelerini kullandı.Scholz, “Rus hükümetinin bu konuda aldığı kararlar hakkında çeşitli spekülasyonlar olabilir ancak bunlar mantıklı değil" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220428/cezayirden-ispanyaya-uyari-gaz-akisini-sonlandiririz-1055918526.html
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almanya, olaf scholz, gaz, doğalgaz, satın alma, satış, açıklama, başbakan
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz alımı devam edecek
16:11 28.04.2022 (güncellendi: 16:16 28.04.2022) Abone ol
Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin Rusya'dan gaz ve diğer fosil yakıtları almaya bir süre devam etmesi gerektiğini savundu.
Perşembe günü Japonya'ya yaptığı ziyarette konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 'Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinin Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı olmasının bir zorluk ortaya çıkardığını' söyledi.
Hükümetinin bu yıl Rus kömür ve petrol ithalatını sona erdirmeyi hedeflediğini söyleyen Scholz, "Aynı şey gaz için de geçerli olacak ama bu biraz daha fazla zaman alacak bir süreç'' dedi.
'Ekonomik açıdan ciddi sonuçları olacaktır'
Rusya'nın bu hafta Polonya ve Bulgaristan'a yaptığı gibi Almanya'ya gaz sevkiyatını durdurabileceğinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda ise Alman Başbakan, 'muhtemel bir kesintinin ekonomik açıdan ciddi sonuçları olacağını' kabul etti.
Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulanmamasının nedeninin de bu olduğunu söyleyen Başbakan, "Buna, ABD dahil enerji ihracatçısı olan ortaklarımızla yakın iş birliği içinde karar verilecek" ifadelerini kullandı.
Scholz, “Rus hükümetinin bu konuda aldığı kararlar hakkında çeşitli spekülasyonlar olabilir ancak bunlar mantıklı değil" diye ekledi.