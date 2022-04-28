https://tr.sputniknews.com/20220428/almanya-basbakani-scholz-rusyadan-gaz-alimi-devam-edecek--1055925280.html

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz alımı devam edecek

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya'dan gaz alımı devam edecek

Almanya Başbakanı Scholz, ülkesinin Rusya'dan gaz ve diğer fosil yakıtları almaya bir süre devam etmesi gerektiğini savundu. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T16:11+0300

2022-04-28T16:11+0300

2022-04-28T16:16+0300

dünya

almanya

olaf scholz

gaz

doğalgaz

satın alma

satış

açıklama

başbakan

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Perşembe günü Japonya'ya yaptığı ziyarette konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 'Almanya dahil birçok Avrupa ülkesinin Rusya'dan enerji ithalatına bağımlı olmasının bir zorluk ortaya çıkardığını' söyledi.Hükümetinin bu yıl Rus kömür ve petrol ithalatını sona erdirmeyi hedeflediğini söyleyen Scholz, "Aynı şey gaz için de geçerli olacak ama bu biraz daha fazla zaman alacak bir süreç'' dedi.'Ekonomik açıdan ciddi sonuçları olacaktır'Rusya'nın bu hafta Polonya ve Bulgaristan'a yaptığı gibi Almanya'ya gaz sevkiyatını durdurabileceğinden endişe duyup duymadığı sorulduğunda ise Alman Başbakan, 'muhtemel bir kesintinin ekonomik açıdan ciddi sonuçları olacağını' kabul etti.Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına şu ana kadar herhangi bir yaptırım uygulanmamasının nedeninin de bu olduğunu söyleyen Başbakan, "Buna, ABD dahil enerji ihracatçısı olan ortaklarımızla yakın iş birliği içinde karar verilecek" ifadelerini kullandı.Scholz, “Rus hükümetinin bu konuda aldığı kararlar hakkında çeşitli spekülasyonlar olabilir ancak bunlar mantıklı değil" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220428/cezayirden-ispanyaya-uyari-gaz-akisini-sonlandiririz-1055918526.html

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almanya, olaf scholz, gaz, doğalgaz, satın alma, satış, açıklama, başbakan