https://tr.sputniknews.com/20220428/arinc-esas-nass-burada-allah-adaleti-emreder-1055911005.html
Bülent Arınç: Esas nass burada, Allah adaleti emreder
Bülent Arınç: Esas nass burada, Allah adaleti emreder
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gezi Davası’nın ardından sosyal medyada paylaştığı “adalet” mesajları hakkında açıklama yaptı. Arınç, “Esas nass burada, Allah... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T07:42+0300
2022-04-28T07:42+0300
2022-04-28T07:47+0300
politika
bülent arınç
taksim gezi parkı olayları
gezi parkı eylemleri
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Halk TV’den İsmail Saymaz, Arınç ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı. Yazının ilgili kısmı şöyle:"Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter'da mesajlar paylaştı. "Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin" şeklindeki ayeti hatırlatması, Gezi Parkı kararına yönelik eleştiri olarak yorumlandı.Arınç'ın, bu eleştiri için Kadir Gecesi'ni vesile yapması, haklı bir endişeye dayanıyor. Çünkü iki yıl önce Kavala'nın tutuklu olmasına hayret ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.Usule uyarak, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradım ve twitleri sordum. Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: "Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim.""Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor" dedim. Güldü. Şunları söyledi: "Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel."
https://tr.sputniknews.com/20220425/osman-kavalaya-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-1055836020.html
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bülent arınç, taksim gezi parkı olayları, gezi parkı eylemleri
Bülent Arınç: Esas nass burada, Allah adaleti emreder
07:42 28.04.2022 (güncellendi: 07:47 28.04.2022) Abone ol
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gezi Davası’nın ardından sosyal medyada paylaştığı “adalet” mesajları hakkında açıklama yaptı. Arınç, “Esas nass burada, Allah adaleti emreder” ifadelerini kullandı.
Halk TV’den İsmail Saymaz, Arınç ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı. Yazının ilgili kısmı şöyle:
"Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter'da mesajlar paylaştı. "Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin" şeklindeki ayeti hatırlatması, Gezi Parkı kararına yönelik eleştiri olarak yorumlandı.
Arınç'ın, bu eleştiri için Kadir Gecesi'ni vesile yapması, haklı bir endişeye dayanıyor. Çünkü iki yıl önce Kavala'nın tutuklu olmasına hayret ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Usule uyarak, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradım ve twitleri sordum. Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi.
Şöyle devam etti: "Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim."
"Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor" dedim. Güldü. Şunları söyledi: "Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel."