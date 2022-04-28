Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220428/arinc-esas-nass-burada-allah-adaleti-emreder-1055911005.html
Bülent Arınç: Esas nass burada, Allah adaleti emreder
Bülent Arınç: Esas nass burada, Allah adaleti emreder
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gezi Davası’nın ardından sosyal medyada paylaştığı “adalet” mesajları hakkında açıklama yaptı. Arınç, “Esas nass burada, Allah... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T07:42+0300
2022-04-28T07:47+0300
politika
bülent arınç
taksim gezi parkı olayları
gezi parkı eylemleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104057/10/1040571006_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0ab247ec4c1a04d466d5ea94f5b1fc46.jpg
Halk TV’den İsmail Saymaz, Arınç ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı. Yazının ilgili kısmı şöyle:"Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter'da mesajlar paylaştı. "Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin" şeklindeki ayeti hatırlatması, Gezi Parkı kararına yönelik eleştiri olarak yorumlandı.Arınç'ın, bu eleştiri için Kadir Gecesi'ni vesile yapması, haklı bir endişeye dayanıyor. Çünkü iki yıl önce Kavala'nın tutuklu olmasına hayret ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.Usule uyarak, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradım ve twitleri sordum. Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: "Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim.""Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor" dedim. Güldü. Şunları söyledi: "Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel."
https://tr.sputniknews.com/20220425/osman-kavalaya-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-1055836020.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104057/10/1040571006_68:0:1133:799_1920x0_80_0_0_d9a6619e3bc728e64c72dda12308a555.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bülent arınç, taksim gezi parkı olayları, gezi parkı eylemleri

Bülent Arınç: Esas nass burada, Allah adaleti emreder

07:42 28.04.2022 (güncellendi: 07:47 28.04.2022)
© AA / Bülent MavzerCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AA / Bülent Mavzer
Abone olTelegram
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Gezi Davası’nın ardından sosyal medyada paylaştığı “adalet” mesajları hakkında açıklama yaptı. Arınç, “Esas nass burada, Allah adaleti emreder” ifadelerini kullandı.
Halk TV’den İsmail Saymaz, Arınç ile yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı. Yazının ilgili kısmı şöyle:
"Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Kadir Gecesi vesilesiyle Twitter'da mesajlar paylaştı. "Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin" şeklindeki ayeti hatırlatması, Gezi Parkı kararına yönelik eleştiri olarak yorumlandı.
Arınç'ın, bu eleştiri için Kadir Gecesi'ni vesile yapması, haklı bir endişeye dayanıyor. Çünkü iki yıl önce Kavala'nın tutuklu olmasına hayret ettiğini söyleyince Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalmıştı.
Usule uyarak, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradım ve twitleri sordum. Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi.
Şöyle devam etti: "Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim."
"Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor" dedim. Güldü. Şunları söyledi: "Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel."
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 25.04.2022
TÜRKİYE
Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
25 Nisan, 18:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала