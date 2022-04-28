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https://tr.sputniknews.com/20220428/avatarin-devam-filminin-adi-ve-vizyon-tarihi-belli-oldu-1055921187.html
Avatar'ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu
Avatar'ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu
2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın merakla beklenen devam filmiyle ilgili ayrıntı netleşti. James Cameron'ın... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T13:54+0300
2022-04-28T13:56+0300
avatar
yaşam
marvel
film
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Yaklaşık 12 önce vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor.Dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Avatar’ın devam filmleriyle ilgili sürekli söylentiler çıksa da ertelenen çekimler ve değişen senaryo nedeniyle bir türlü net bir vizyon tarihi verilmemişti.Aradan geçen 12 senenin ardından yeni film umudunu kaybeden Avatar fanlarını, CinemaCon film etkinliğinde verilen haberler mutlu etti.Etkinlikte, Avatar’ın yeni filminin adının ‘Avatar: The Way of Water’ (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı. Filmin yapımcılığını ise 2019 yılında 20th Century Fox’i satın alan Disney üstlenecek.Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.CinemaCon etkinliğine katılan şanslı izleyicilere 3 boyutlu gözlükler verilerek hiçbir diyaloğun olmadığı kısa bir fragman izletildi. Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak.Fragmanda Sam Worthington’ın canlandırdığı Jake karakterinin “Tek bir şey biliyorum. O da nereye gidersek gidelim, bu aile bizim kalemiz olacak” dediği paylaşıldı.Bu özel fragmanın 6 Mayıs tarihinde vizyona girecek yeni Marvel filmi ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında) öncesinde tüm sinemalarda gösterilmesi bekleniyor.Marvel, Avatar'ı geçtiSinema tarihinin en yüksek gişe rakamına sahip olan Avatar’ı 2019 yılında vizyona giren Marvel filmi Avengers: Endgame tahtından etmişti. Avatar’ın yönetmeni James Cameron hem Avatar’ı hem de 2. sıradaki Titanik’i geçen Avengers: Endgame'i tebrik etmişti.Ancak Çin’in Avatar'ı yeniden vizyona sokmasıyla film, Avengers’ı geçerek 1. sıraya yeniden oturdu. Avengers: Endgame en çok hasılat yapan filmler listesinde 2. sırada iken Titanik 3. sırada yer alıyor.
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avatar, marvel, film

Avatar'ın devam filminin adı ve vizyon tarihi belli oldu

13:54 28.04.2022 (güncellendi: 13:56 28.04.2022)
© screenshotAvatar filmi
Avatar filmi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© screenshot
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2009 yılında vizyona girerek tüm dünyada büyük bir fenomen haline gelen Avatar'ın merakla beklenen devam filmiyle ilgili ayrıntı netleşti. James Cameron'ın yönetmen koltuğunda oturacağı filmin yıl sonunda vizyona girmesi bekleniyor.
Yaklaşık 12 önce vizyona giren ve ‘dünyanın en çok hasılat yapan filmi’ unvanına sahip olan Avatar, uzun süredir beklenen devam filmiyle beyazperdeye geri dönüyor.
Dünya çapında büyük bir fenomen haline gelen Avatar’ın devam filmleriyle ilgili sürekli söylentiler çıksa da ertelenen çekimler ve değişen senaryo nedeniyle bir türlü net bir vizyon tarihi verilmemişti.
Aradan geçen 12 senenin ardından yeni film umudunu kaybeden Avatar fanlarını, CinemaCon film etkinliğinde verilen haberler mutlu etti.
Etkinlikte, Avatar’ın yeni filminin adının ‘Avatar: The Way of Water’ (Avatar: Suyun Yolu) olarak açıklandı. Filmin yapımcılığını ise 2019 yılında 20th Century Fox’i satın alan Disney üstlenecek.
Yeni Avatar filminin vizyon tarihi ise 16 Aralık olarak açıklandı. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.
CinemaCon etkinliğine katılan şanslı izleyicilere 3 boyutlu gözlükler verilerek hiçbir diyaloğun olmadığı kısa bir fragman izletildi. Avatar: The Way of Water, Jake, Neytiri ve çocuklarının olduğu Sully ailesinin hikayesini ve onları bekleyen mücadeleyi konu alacak.
Fragmanda Sam Worthington’ın canlandırdığı Jake karakterinin “Tek bir şey biliyorum. O da nereye gidersek gidelim, bu aile bizim kalemiz olacak” dediği paylaşıldı.
Bu özel fragmanın 6 Mayıs tarihinde vizyona girecek yeni Marvel filmi ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ (Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında) öncesinde tüm sinemalarda gösterilmesi bekleniyor.

Marvel, Avatar'ı geçti

Sinema tarihinin en yüksek gişe rakamına sahip olan Avatar’ı 2019 yılında vizyona giren Marvel filmi Avengers: Endgame tahtından etmişti. Avatar’ın yönetmeni James Cameron hem Avatar’ı hem de 2. sıradaki Titanik’i geçen Avengers: Endgame'i tebrik etmişti.
Ancak Çin’in Avatar'ı yeniden vizyona sokmasıyla film, Avengers’ı geçerek 1. sıraya yeniden oturdu. Avengers: Endgame en çok hasılat yapan filmler listesinde 2. sırada iken Titanik 3. sırada yer alıyor.
Avatar 2, film, James Cameron - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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