https://tr.sputniknews.com/20211215/avatar-2den-yeni-set-fotograflari-1051792280.html

Avatar 2'den yeni set fotoğrafları

Avatar 2'den yeni set fotoğrafları

Yeni Zelanda'da çekilen serinin devam filmi Avatar 2'den yeni kamera arkası görseller paylaşıldı. 15.12.2021, Sputnik Türkiye

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İlk filmin 2009’daki başarısının ardından uzun yıllardır devam filmi beklenen Avatar 2’nin set fotoğrafları resmi Twitter hesabından paylaşıldı.Fotoğraflarda yönetmen James Cameron’ın Edie Falco'nun canlandırdığı General Ardmore'un yanında durduğu görülürken devam filminin su altı sahnelerinin ağırlıkta olacağının işaretleri veriliyor.İkinci filmin senaristliğini ve yönetmenliğini James Cameron yapıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Zoe Saldana, Kate Winslet, Jemaine Clement, Sigourney Weaver, Sam Worthington, Michelle Yeoh, Stephen Lang ve Giovanni Ribisi gibi isimler bulunuyor. Filmin 16 Aralık 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20170423/avatar-filmleri-cikis-tarihleri-belli-oldu-1028194606.html

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