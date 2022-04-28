CHP lideri Kılıçdaroğlu faturayı ödedi, elektriği verildi

Daha önce 'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri, bugün itibariyle faturasını öderken elektrik kullanımı sağlandı.