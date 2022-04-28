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CHP lideri Kılıçdaroğlu faturayı ödedi, elektriği verildi
CHP lideri Kılıçdaroğlu faturayı ödedi, elektriği verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi. Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği tekrar verildi. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-28T11:28+0300
politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi, evinin elektriği tekrar verildi.Daha önce 'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri, bugün itibariyle faturasını öderken elektrik kullanımı sağlandı.
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kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu faturayı ödedi, elektriği verildi

11:28 28.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız
Kılıçdaroğlu: Eşimle birlikte bir hafta karanlıkta kalacağız - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi. Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği tekrar verildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödedi, evinin elektriği tekrar verildi.
Daha önce 'elektrik faturalarını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesilmişti. Bir hafta karanlıkta kalacağını açıklayan CHP lideri, bugün itibariyle faturasını öderken elektrik kullanımı sağlandı.
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