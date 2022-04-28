https://tr.sputniknews.com/20220428/exxonmobil-sahalin-1-projesinde-mucbir-sebep-ilan-etti-1055934352.html
ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti
ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti
Amerikan petrol ve gaz devi ExxonMobil'in yan kuruluşu olan Exxon Neftegas Ltd’in Sözcüsü, Sputnik’e demecinde şirketin Sahalin-1 projesine ilişkin mücbir... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T21:11+0300
2022-04-28T21:11+0300
2022-04-28T21:11+0300
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Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti” diyerek, ilgili bildirimin tüm proje katılımcılarına iletildiğini kaydetti.Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd'nin denizcilik ve petrol sektöründe mevcut anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve dünya standartlarına uygun çalışmalar yapmasını geciktiren veya imkansız hale getiren son olaylar nedeniyle mücbir sebep ilan edildi. Sonuç olarak Exxon Neftegas Ltd. ham petrol üretimini azalttı” ifadelerini kullandı.
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exxonmobil, sahalin, petrol
ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti
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Amerikan petrol ve gaz devi ExxonMobil'in yan kuruluşu olan Exxon Neftegas Ltd’in Sözcüsü, Sputnik’e demecinde şirketin Sahalin-1 projesine ilişkin mücbir sebep ilanını ve yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin azaltılması kararını doğruladı.
Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti” diyerek, ilgili bildirimin tüm proje katılımcılarına iletildiğini kaydetti.
Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd'nin denizcilik ve petrol sektöründe mevcut anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve dünya standartlarına uygun çalışmalar yapmasını geciktiren veya imkansız hale getiren son olaylar nedeniyle mücbir sebep ilan edildi. Sonuç olarak Exxon Neftegas Ltd. ham petrol üretimini azalttı” ifadelerini kullandı.