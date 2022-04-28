Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220428/exxonmobil-sahalin-1-projesinde-mucbir-sebep-ilan-etti-1055934352.html
ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti
ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti
Amerikan petrol ve gaz devi ExxonMobil'in yan kuruluşu olan Exxon Neftegas Ltd’in Sözcüsü, Sputnik’e demecinde şirketin Sahalin-1 projesine ilişkin mücbir... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T21:11+0300
2022-04-28T21:11+0300
türkiye
exxonmobil
sahalin
petrol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055934327_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_d97e1a252f526fdd4531dd92fce324e7.jpg
Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti” diyerek, ilgili bildirimin tüm proje katılımcılarına iletildiğini kaydetti.Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd'nin denizcilik ve petrol sektöründe mevcut anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve dünya standartlarına uygun çalışmalar yapmasını geciktiren veya imkansız hale getiren son olaylar nedeniyle mücbir sebep ilan edildi. Sonuç olarak Exxon Neftegas Ltd. ham petrol üretimini azalttı” ifadelerini kullandı.
türkiye
sahalin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1055934327_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_a213980f893dbfa7a45cc2a72f4d6727.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
exxonmobil, sahalin, petrol

ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti

21:11 28.04.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL Exxon Neftegas
 Exxon Neftegas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / BRANDON BELL
Abone olTelegram
Amerikan petrol ve gaz devi ExxonMobil'in yan kuruluşu olan Exxon Neftegas Ltd’in Sözcüsü, Sputnik’e demecinde şirketin Sahalin-1 projesine ilişkin mücbir sebep ilanını ve yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin azaltılması kararını doğruladı.
Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti” diyerek, ilgili bildirimin tüm proje katılımcılarına iletildiğini kaydetti.
Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd'nin denizcilik ve petrol sektöründe mevcut anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve dünya standartlarına uygun çalışmalar yapmasını geciktiren veya imkansız hale getiren son olaylar nedeniyle mücbir sebep ilan edildi. Sonuç olarak Exxon Neftegas Ltd. ham petrol üretimini azalttı” ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала