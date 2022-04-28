https://tr.sputniknews.com/20220428/exxonmobil-sahalin-1-projesinde-mucbir-sebep-ilan-etti-1055934352.html

ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti

ExxonMobil, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti

Amerikan petrol ve gaz devi ExxonMobil'in yan kuruluşu olan Exxon Neftegas Ltd’in Sözcüsü, Sputnik’e demecinde şirketin Sahalin-1 projesine ilişkin mücbir... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T21:11+0300

2022-04-28T21:11+0300

2022-04-28T21:11+0300

türkiye

exxonmobil

sahalin

petrol

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Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd, Sahalin-1 projesinde mücbir sebep ilan etti” diyerek, ilgili bildirimin tüm proje katılımcılarına iletildiğini kaydetti.Sözcü, “Exxon Neftegas Ltd'nin denizcilik ve petrol sektöründe mevcut anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve dünya standartlarına uygun çalışmalar yapmasını geciktiren veya imkansız hale getiren son olaylar nedeniyle mücbir sebep ilan edildi. Sonuç olarak Exxon Neftegas Ltd. ham petrol üretimini azalttı” ifadelerini kullandı.

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exxonmobil, sahalin, petrol