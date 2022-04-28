https://tr.sputniknews.com/20220428/futbol-menajeri-mino-raiola-hayatini-kaybetti-1055924924.html

Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama

Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama

Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'ya yönelik basında çıkan haberlerin doğru olmadığı açıklandı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T15:24+0300

2022-04-28T15:24+0300

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spor

futbol

menajer

mino raiola

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Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın öldüğüne yönelik haberlerin gerçek olmadığı bildirildi.Mino Railola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi.Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyordu.

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futbol, menajer, mino raiola