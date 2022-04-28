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Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama
Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama
Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'ya yönelik basında çıkan haberlerin doğru olmadığı açıklandı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
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spor
futbol
menajer
mino raiola
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Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın öldüğüne yönelik haberlerin gerçek olmadığı bildirildi.Mino Railola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi.Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyordu.
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futbol, menajer, mino raiola

Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama

15:24 28.04.2022 (güncellendi: 16:07 28.04.2022)
© DHAmino raiola
mino raiola - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© DHA
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Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'ya yönelik basında çıkan haberlerin doğru olmadığı açıklandı.
Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın öldüğüne yönelik haberlerin gerçek olmadığı bildirildi.
Mino Railola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi.
Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyordu.
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