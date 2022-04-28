https://tr.sputniknews.com/20220428/futbol-menajeri-mino-raiola-hayatini-kaybetti-1055924924.html
Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama
Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama
Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'ya yönelik basında çıkan haberlerin doğru olmadığı açıklandı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T15:24+0300
2022-04-28T15:24+0300
2022-04-28T16:07+0300
spor
futbol
menajer
mino raiola
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Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın öldüğüne yönelik haberlerin gerçek olmadığı bildirildi.Mino Railola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi.Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyordu.
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futbol, menajer, mino raiola
Futbol menajeri Mino Raiola'nın 'öldüğü' yönündeki haberlere yalanlama
15:24 28.04.2022 (güncellendi: 16:07 28.04.2022) Abone ol
Futbol dünyasının ünlü menajerlerinden Mino Raiola'ya yönelik basında çıkan haberlerin doğru olmadığı açıklandı.
Erling Haaland, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli ve Gianluigi Donnarumma başta olmak üzere birçok yıldızın temsilciliğini yapan Raiola'nın öldüğüne yönelik haberlerin gerçek olmadığı bildirildi.
Mino Railola'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Merak edenler için sağlık durumum: 4 ayda ikinci kez beni öldürdüler ve görünen o ki yeniden diriltme yeteneğine de sahipler" denildi.
Raiola'nın 50 milyon dolar'ın üzerinde servetinin olduğu tahmin ediliyordu.