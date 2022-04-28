https://tr.sputniknews.com/20220428/mansur-yavas-3-bin-hemsehrimizin-ilaca-erisimini-saglamak-amaciyla-eczane-borclarini-kapatiyoruz-1055934914.html
Mansur Yavaş: 3 bin hemşehrimizin ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz
Mansur Yavaş: 3 bin hemşehrimizin ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'da 3 bine yakın ailenin eczane borçlarını kapatacaklarını açıkladı. 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T21:51+0300
2022-04-28T21:51+0300
2022-04-28T21:52+0300
mansur yavaş
türkiye
eczane
borç
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruda Ankara Eczacı Odası ile yapılan protokol ile 3 bine yakın kişinin eczane borçlarını büyükşehir belediyesi olarak kapatacaklarını açıkladı.Yavaş yaptığı paylaşımda "İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz" dedi.
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mansur yavaş, eczane, borç
Mansur Yavaş: 3 bin hemşehrimizin ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz
21:51 28.04.2022 (güncellendi: 21:52 28.04.2022) Abone ol
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Ankara'da 3 bine yakın ailenin eczane borçlarını kapatacaklarını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı duyuruda Ankara Eczacı Odası ile yapılan protokol ile 3 bine yakın kişinin eczane borçlarını büyükşehir belediyesi olarak kapatacaklarını açıkladı.
Yavaş yaptığı paylaşımda "İmkansızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol ile 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz" dedi.