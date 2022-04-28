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https://tr.sputniknews.com/20220428/pegasustan-kadir-gecesinde-rakili-fotograf-paylasan-calisanlariyla-ilgili-aciklama-kabul-edilemez-1055932738.html
Pegasus'tan Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşan çalışanlarıyla ilgili açıklama: Kabul edilemez
Pegasus'tan Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşan çalışanlarıyla ilgili açıklama: Kabul edilemez
Pegasus Havayolları, bir grup çalışanı tarafından rakı masasında çektirilip kişisel bir sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T20:00+0300
2022-04-28T20:00+0300
türkiye
pegasus
şikayet
kadir gecesi
rakı
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Pegasus Havayolları çalışanları olduğu iddia edilen bir grup, alkol masasından bir fotoğraf paylaştı. Pegasus, çalışanlarıyla ilgili kararı etik-ahlak kurulunun vereceğini açıkladı.Pegasus, paylaşımda dile getirilen ifadelerin kişisel olduğunu, şirketle bağının bulunmadığını ifade etti.Açıklamada, ‘paylaşımdaki dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeler kabul edilemez’ bulunurken, çalışanlar hakkında etik-ahlak kurulunun harekete geçtiği, ‘gerekli aksiyonlar’ın alınacağı kaydedildi:
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pegasus, şikayet, kadir gecesi, rakı

Pegasus'tan Kadir gecesinde rakılı fotoğraf paylaşan çalışanlarıyla ilgili açıklama: Kabul edilemez

20:00 28.04.2022
© REUTERS / PASCAL PAVANIPegasus
Pegasus - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / PASCAL PAVANI
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Pegasus Havayolları, bir grup çalışanı tarafından rakı masasında çektirilip kişisel bir sosyal medya hesabından ‘Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin’ notuyla paylaşılan fotoğraf nedeniyle harekete geçti.
Pegasus Havayolları çalışanları olduğu iddia edilen bir grup, alkol masasından bir fotoğraf paylaştı. Pegasus, çalışanlarıyla ilgili kararı etik-ahlak kurulunun vereceğini açıkladı.
Pegasus, paylaşımda dile getirilen ifadelerin kişisel olduğunu, şirketle bağının bulunmadığını ifade etti.
Açıklamada, ‘paylaşımdaki dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlere atfen rencide edici ifadeler kabul edilemez’ bulunurken, çalışanlar hakkında etik-ahlak kurulunun harekete geçtiği, ‘gerekli aksiyonlar’ın alınacağı kaydedildi:
"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."
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