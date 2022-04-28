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https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-molotof-kokteyli-ve-svastikali-iletileri-silmeyen-twitteri-3-milyon-ruble-cezaya-carptirdi---1055924263.html
Rusya, molotof kokteyli ve svastikalı iletileri silmeyen Twitter’ı 3 milyon ruble cezaya çarptırdı
Rusya, molotof kokteyli ve svastikalı iletileri silmeyen Twitter’ı 3 milyon ruble cezaya çarptırdı
Rusya’da mahkeme, molotof kokteyli hazırlanışı hakkında yönlendirmeler ve svastika içeren iletileri silmediği için Twitter’ı 3 milyon ruble (40 bin dolar) para... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T15:05+0300
2022-04-28T15:09+0300
twitter
molotof kokteyli
rusya
ceza
neo-nazi
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesi, istenmesine karşın bazı iletileri silmemesinden dolayı Twitter’ın idari suç işlediğine hükmetti. Twitter’ın silmediği söz konusu iletilerin, molotof kokteylinin nasıl hazırlanacağına ilişkin yönlendirmeler ve Nazilerin sembolleri olarak kullandığı svastika içerdikleri kaydedildi. Gamalı haç olarak bilinen svastika, geçmişi daha eskilere dayansa da Naziler tarafından kullanılan ve neo-Nazi gruplarla da özdeşmiş bir sembol. Bu nedenle çoğu ülkede kullanılması yasak.
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twitter , molotof kokteyli, rusya, ceza, neo-nazi

Rusya, molotof kokteyli ve svastikalı iletileri silmeyen Twitter’ı 3 milyon ruble cezaya çarptırdı

15:05 28.04.2022 (güncellendi: 15:09 28.04.2022)
© REUTERS / Dado RuvicTwitter - Rusya
Twitter - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya’da mahkeme, molotof kokteyli hazırlanışı hakkında yönlendirmeler ve svastika içeren iletileri silmediği için Twitter’ı 3 milyon ruble (40 bin dolar) para cezasına çarptırdı.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesi, istenmesine karşın bazı iletileri silmemesinden dolayı Twitter’ın idari suç işlediğine hükmetti.
Twitter’ın silmediği söz konusu iletilerin, molotof kokteylinin nasıl hazırlanacağına ilişkin yönlendirmeler ve Nazilerin sembolleri olarak kullandığı svastika içerdikleri kaydedildi.
Gamalı haç olarak bilinen svastika, geçmişi daha eskilere dayansa da Naziler tarafından kullanılan ve neo-Nazi gruplarla da özdeşmiş bir sembol. Bu nedenle çoğu ülkede kullanılması yasak.
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