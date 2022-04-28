Sezonun ilk kirazı Manisa'da hasat edildi

© AA Sancaklıbozköy ve çevresinin kiraz üretimi için oldukça elverişli bir iklime sahip olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Buradaki üreticimiz de kirazın ve toprağın dilinden anlıyor. En kaliteli kirazı üreterek hem ülkemize ve hem de yurt dışına gönderiyor. Bugün ilk hasadı yaptık" dedi.