https://tr.sputniknews.com/20220428/turkiye-ermenistan-arasinda-normallesme-gorusmesi-3-mayista-viyanada-yapilacak-1055929741.html

Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme görüşmesi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak

Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme görüşmesi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" açıklaması... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T18:10+0300

2022-04-28T18:10+0300

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ermenistan

türkiye

türkiye

normalleşme

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye – Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Üçüncü Toplantısı Hakkında' başlıklı bir açıklama yapıldı.Açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

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ermenistan, türkiye, normalleşme