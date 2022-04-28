https://tr.sputniknews.com/20220428/turkiye-ermenistan-arasinda-normallesme-gorusmesi-3-mayista-viyanada-yapilacak-1055929741.html
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme görüşmesi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme görüşmesi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" açıklaması... 28.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-28T18:10+0300
2022-04-28T18:10+0300
2022-04-28T18:21+0300
ermenistan
türkiye
türkiye
normalleşme
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye – Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Üçüncü Toplantısı Hakkında' başlıklı bir açıklama yapıldı.Açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.
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ermenistan, türkiye, normalleşme
Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme görüşmesi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapılacak
18:10 28.04.2022 (güncellendi: 18:21 28.04.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye – Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcilerinin Üçüncü Toplantısı Hakkında' başlıklı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.