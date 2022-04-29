https://tr.sputniknews.com/20220429/almanyanin-ankara-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1055963360.html

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak ülkesinin Osman Kavala davasını siyasileştiren tutumu kınandı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T20:31+0300

2022-04-29T20:31+0300

2022-04-29T21:01+0300

politika

almanya büyükelçiliği

ankara

türkiye

dışişleri bakanlığı

jürgen schulz

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Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Osman Kavala davasıyla ilgili, Türkiye'nin Berlin Büyükelçi Ahmet Başar Şen'i çağırması üzerine, Ankara'daki Almanya Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı tarafından çağrıldı.Büyükelçi Schulz'a, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin Türkiye'deki bir davayla ilgili, diplomatik teamüllere aykırı şekilde Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve söz konusu davanın ön plana çıkartılarak siyasileştirilmesinin kınandığı bildirildi.Büyükelçi Schulz’a, bağımsız Türk yargısının vermiş olduğu mahkumiyet kararının hiçbir kurum, makam ve ülke tarafından sorgulanamayacağı, Türkiye'nin, anayasasının ve uluslararası yükümlülüklerinin bilincinde olan bir hukuk devleti olduğu, Türk yargısına ve siyasetine yönelik müdahale girişimlerinin reddedildiği belirtildi.Büyükelçi Schulz'a ayrıca, Viyana Sözleşmesi'nin içişlerine müdahale etmeme ilkesi hatırlatıldı.Almanya, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası nedeniyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christofer Burger, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, "Bugün Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak hükümetin tutumunu bir kez daha net şekilde ortaya koyduk." ifadesini kullanmıştı.Burger ayrıca, AB üyesi diğer ülkeleri de aynı şekilde hareket etmeye çağırdıklarını belirtmişti.Sözcü ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un açıklamasına atıfta bulunup, kararın hukuk devleti standartlarına ve uluslararası taahhütlere aykırı olduğunu savunarak "Osman Kavala'nın bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz." diye konuşmuştu.

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almanya büyükelçiliği, ankara, türkiye, dışişleri bakanlığı, jürgen schulz