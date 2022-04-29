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Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Beylikdüzü Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T11:36+0300
2022-04-29T11:36+0300
2022-04-29T11:36+0300
türkiye
beylikdüzü
sahil
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Gürpınar Sahili'nde vatandaşların yürüyüş yapıp, oturduğu beton yol önceki akşam denize çöktü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kimsenin yaralanmadığını ve çökme esnasında kimsenin sahilde bulunmadığı belirtti .Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi. "Engelli atlama parkurunda gibi atlıyoruz"Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık." dedi.Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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beylikdüzü, sahil
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
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Beylikdüzü Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi.
Gürpınar Sahili'nde vatandaşların yürüyüş yapıp, oturduğu beton yol önceki akşam denize çöktü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kimsenin yaralanmadığını ve çökme esnasında kimsenin sahilde bulunmadığı belirtti .
Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi.
"Engelli atlama parkurunda gibi atlıyoruz"
Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık." dedi.
Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.