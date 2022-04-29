https://tr.sputniknews.com/20220429/beylikduzu-sahilinde-yuruyus-yolu-coktu-1055945933.html

Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü

Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü

Beylikdüzü Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T11:36+0300

2022-04-29T11:36+0300

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türkiye

beylikdüzü

sahil

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Gürpınar Sahili'nde vatandaşların yürüyüş yapıp, oturduğu beton yol önceki akşam denize çöktü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kimsenin yaralanmadığını ve çökme esnasında kimsenin sahilde bulunmadığı belirtti .Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi. "Engelli atlama parkurunda gibi atlıyoruz"Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık." dedi.Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

beylikdüzü

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beylikdüzü, sahil