https://tr.sputniknews.com/20220429/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ibb-pkknin-dag-kadrosundan-eleman-getirerek-calistiriyor-1055939932.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İBB, PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İBB, PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırıyor

Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, buradaki açıklamalarında muhalefet partilerinin... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T02:31+0300

2022-04-29T02:31+0300

2022-04-29T02:31+0300

politika

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

fuat oktay

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055939907_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f24429ba23435a9990a8cf3746d1f72c.jpg

Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek belediyede işe aldığını savundu.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Valiliğin şehit yakınları ve gazilere verdiği iftar yemeğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’yi tüm illeri ve ilçeleriyle geliştirmenin mücadelesini verdiklerini söyleyen Oktay, "Şehitlerimizin bıraktığı emanet için mücadele ediyoruz. Muhalefetse bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtmek için beyhude bir çaba içerisinde. Muhalefetin tamamı ise 3’ü 5’i 6’sı başka bir senaryo ile başka bir tiyatroyu gündem sahnesine koyuyor. Bu senaryoyu da artık gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, yoksa yuvarlak masada mı kuruyorlar bilmiyoruz. Ancak milletimizin oyuna gelmez. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde elektriği kesik olduğu söylenen bir evi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nın gittiği evin elektriğinin kesilmediğini açıkladı. İstanbul büyükşehir Belediyesi ise terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan eleman getirip belediyede işe sokuyor. Gaziantep’te çağrı yapıyorum. Artık sahtelikten kurtulup gerçekliği kabul edin. Anadolu insanını hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılar seçimde karşı karşıya kalacaklar hezimetten dolayıdır. Cumhurbaşkanımızın adını kimse ağzına dolayamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden ve dışardan herkes saygı duymalıdır. Milletimizin kandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. 20 yıldır nasıl milletimizle yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de sizlerle birlik ve dayanışma içerisinde yürüyeceğiz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fuat oktay, pkk