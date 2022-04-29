https://tr.sputniknews.com/20220429/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-ibb-pkknin-dag-kadrosundan-eleman-getirerek-calistiriyor-1055939932.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İBB, PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İBB, PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırıyor
Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, buradaki açıklamalarında muhalefet partilerinin... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T02:31+0300
2022-04-29T02:31+0300
2022-04-29T02:31+0300
politika
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
fuat oktay
pkk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055939907_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f24429ba23435a9990a8cf3746d1f72c.jpg
Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek belediyede işe aldığını savundu.Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Valiliğin şehit yakınları ve gazilere verdiği iftar yemeğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’yi tüm illeri ve ilçeleriyle geliştirmenin mücadelesini verdiklerini söyleyen Oktay, "Şehitlerimizin bıraktığı emanet için mücadele ediyoruz. Muhalefetse bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtmek için beyhude bir çaba içerisinde. Muhalefetin tamamı ise 3’ü 5’i 6’sı başka bir senaryo ile başka bir tiyatroyu gündem sahnesine koyuyor. Bu senaryoyu da artık gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, yoksa yuvarlak masada mı kuruyorlar bilmiyoruz. Ancak milletimizin oyuna gelmez. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde elektriği kesik olduğu söylenen bir evi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nın gittiği evin elektriğinin kesilmediğini açıkladı. İstanbul büyükşehir Belediyesi ise terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan eleman getirip belediyede işe sokuyor. Gaziantep’te çağrı yapıyorum. Artık sahtelikten kurtulup gerçekliği kabul edin. Anadolu insanını hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılar seçimde karşı karşıya kalacaklar hezimetten dolayıdır. Cumhurbaşkanımızın adını kimse ağzına dolayamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden ve dışardan herkes saygı duymalıdır. Milletimizin kandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. 20 yıldır nasıl milletimizle yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de sizlerle birlik ve dayanışma içerisinde yürüyeceğiz” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055939907_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3607a8ebb3a4e2c70ffb1049be4134d0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), fuat oktay, pkk
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İBB, PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek çalıştırıyor
Abone ol
Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilerle iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, buradaki açıklamalarında muhalefet partilerinin kurduğu 6'lı ittifakı eleştirerek, İBB'nin terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirdiğini ileri sürdü.
Gaziantep'te şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan eleman getirerek belediyede işe aldığını savundu.
Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Valiliğin şehit yakınları ve gazilere verdiği iftar yemeğine katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Türkiye’yi tüm illeri ve ilçeleriyle geliştirmenin mücadelesini verdiklerini söyleyen Oktay, "Şehitlerimizin bıraktığı emanet için mücadele ediyoruz. Muhalefetse bir yalan perdesiyle tüm icraatlarımızın üstünü örtmek için beyhude bir çaba içerisinde. Muhalefetin tamamı ise 3’ü 5’i 6’sı başka bir senaryo ile başka bir tiyatroyu gündem sahnesine koyuyor. Bu senaryoyu da artık gizli ortaklarından mı sipariş ediyorlar, yoksa yuvarlak masada mı kuruyorlar bilmiyoruz. Ancak milletimizin oyuna gelmez. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde elektriği kesik olduğu söylenen bir evi ziyaret etmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu’nın gittiği evin elektriğinin kesilmediğini açıkladı. İstanbul büyükşehir Belediyesi ise terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan eleman getirip belediyede işe sokuyor. Gaziantep’te çağrı yapıyorum. Artık sahtelikten kurtulup gerçekliği kabul edin. Anadolu insanını hafife almayın. Cumhurbaşkanımıza yönelik saldırılar seçimde karşı karşıya kalacaklar hezimetten dolayıdır. Cumhurbaşkanımızın adını kimse ağzına dolayamaz. Türkiye bir hukuk devletidir. Bağımsız yargının verdiği hükümlere içeriden ve dışardan herkes saygı duymalıdır. Milletimizin kandırılmasına asla müsamaha göstermeyeceğiz. 20 yıldır nasıl milletimizle yürek yüreğe yürüdüysek geleceğe de sizlerle birlik ve dayanışma içerisinde yürüyeceğiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, iftar yemeğinin ardından şehit aileleri ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.