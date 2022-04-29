https://tr.sputniknews.com/20220429/fsb-hitlerin-pilotunun-ifadelerini-ilk-kez-yayinladi--1055951191.html

FSB, Hitler'in pilotunun ifadelerini ilk kez yayınladı

FSB, Hitler'in pilotunun ifadelerini ilk kez yayınladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Adolf Hitler'in kişisel pilotu Hans Baur'un fotoğrafını ve özlük dosyasından bir belge ile sorgulamalar sırasındaki... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:31+0300

2022-04-29T13:31+0300

2022-04-29T13:31+0300

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Baur'un ve Hitler'in maiyetindeki diğer kişilerin verdiği ifadeler, Führer'in, eşi Eva Braun'un ve ayrıca Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Joseph Goebbels ve eşi Magda'nın ölümüyle ilgili koşulları ortaya çıkardı.Buna göre Hitler ve eşi Braun, 30 Nisan 1945'te intihar ederek hayatlarına son verdi. 1 Mayıs'ta da Joseph ve Magda Gobbels, önce 6 çocuğunu birden öldürüp ardından intihar etti.13 Mayıs 1945'te Sovyet karşı istihbarat örgütü Smerş'in üyeleri, Hitler ve Braun'un cansız bedenlerini Reich Şansölyeliği'nin bahçesinde buldu ve yapılan çok sayıda incelemenin ardından cenazelerin ikiliye ait olduğu tespit edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220425/rusyayi-fasist-gostermek-icin-hirohitoyu-hitler-ile-ayni-kefeye-koyan-kiev-japonyayi-kizdirdi-1055830171.html

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