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https://tr.sputniknews.com/20220429/fsb-hitlerin-pilotunun-ifadelerini-ilk-kez-yayinladi--1055951191.html
FSB, Hitler'in pilotunun ifadelerini ilk kez yayınladı
FSB, Hitler'in pilotunun ifadelerini ilk kez yayınladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Adolf Hitler'in kişisel pilotu Hans Baur'un fotoğrafını ve özlük dosyasından bir belge ile sorgulamalar sırasındaki... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:31+0300
2022-04-29T13:31+0300
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Baur'un ve Hitler'in maiyetindeki diğer kişilerin verdiği ifadeler, Führer'in, eşi Eva Braun'un ve ayrıca Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Joseph Goebbels ve eşi Magda'nın ölümüyle ilgili koşulları ortaya çıkardı.Buna göre Hitler ve eşi Braun, 30 Nisan 1945'te intihar ederek hayatlarına son verdi. 1 Mayıs'ta da Joseph ve Magda Gobbels, önce 6 çocuğunu birden öldürüp ardından intihar etti.13 Mayıs 1945'te Sovyet karşı istihbarat örgütü Smerş'in üyeleri, Hitler ve Braun'un cansız bedenlerini Reich Şansölyeliği'nin bahçesinde buldu ve yapılan çok sayıda incelemenin ardından cenazelerin ikiliye ait olduğu tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220425/rusyayi-fasist-gostermek-icin-hirohitoyu-hitler-ile-ayni-kefeye-koyan-kiev-japonyayi-kizdirdi-1055830171.html
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rusya, hitler, fsb, pilot

FSB, Hitler'in pilotunun ifadelerini ilk kez yayınladı

13:31 29.04.2022
© Sputnik / Vladislav SergienkoRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Vladislav Sergienko
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Adolf Hitler'in kişisel pilotu Hans Baur'un fotoğrafını ve özlük dosyasından bir belge ile sorgulamalar sırasındaki ifadelerini ilk kez yayınladı.
Baur'un ve Hitler'in maiyetindeki diğer kişilerin verdiği ifadeler, Führer'in, eşi Eva Braun'un ve ayrıca Nazi Almanyası Propaganda Bakanı Joseph Goebbels ve eşi Magda'nın ölümüyle ilgili koşulları ortaya çıkardı.
Buna göre Hitler ve eşi Braun, 30 Nisan 1945'te intihar ederek hayatlarına son verdi. 1 Mayıs'ta da Joseph ve Magda Gobbels, önce 6 çocuğunu birden öldürüp ardından intihar etti.
13 Mayıs 1945'te Sovyet karşı istihbarat örgütü Smerş'in üyeleri, Hitler ve Braun'un cansız bedenlerini Reich Şansölyeliği'nin bahçesinde buldu ve yapılan çok sayıda incelemenin ardından cenazelerin ikiliye ait olduğu tespit edildi.
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