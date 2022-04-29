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Güney Kore'de maske kararı: Kullanım şartları esnetilecek
Güney Kore'de maske kararı: Kullanım şartları esnetilecek
Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla maske kullanım şartlarının esnetileceğini belirtti. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:21+0300
2022-04-29T13:21+0300
koronavirüs
güney kore
maske
karar
kovid-19
pandemi
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Güney Kore'deki sağlık yetkilileri, açık alanlarda 2 Mayıs'tan itibaren yalnızca 50'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılarda veya çok fazla kişinin bulunduğu spor etkinlikleri ve kültürel faaliyetlere katılırken maske takılmasının zorunlu olacağını bildirdi.Yetkililer, pandemi yükünün hafiflemesiyle birlikte maske takma zorunluluğunun birçok alanda esnetileceğini açıkladı. Ancak kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanım zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkililerinden Jeong Eun-kyeong, vaka sayılarındaki düşüşün sosyal mesafe kurallarının esnetilmesinin ardından bile devam ettiğini ifade etti.Jeong, öksürük veya ateş gibi semptomları olan veya başkalarıyla en az bir metre mesafeyi korumanın zor olduğu kalabalık alanlarda bulunan kişilerin maske takmaya devam etmelerini önerdi.Güney Kore'de son 24 saatte 50 bin 568 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/guney-kore-omicron-vakalarinin-azalmasiyla-kovid-19-kisitlamalarini-hafifletti--1055638730.html
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güney kore, maske, karar, kovid-19, pandemi, seul

Güney Kore'de maske kararı: Kullanım şartları esnetilecek

13:21 29.04.2022
© REUTERS / KIM HONG-JIKoronavirüs - Kovid-19 - Güney Kore
Koronavirüs - Kovid-19 - Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
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Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19 vakalarının azalmasıyla maske kullanım şartlarının esnetileceğini belirtti.
Güney Kore'deki sağlık yetkilileri, açık alanlarda 2 Mayıs'tan itibaren yalnızca 50'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılarda veya çok fazla kişinin bulunduğu spor etkinlikleri ve kültürel faaliyetlere katılırken maske takılmasının zorunlu olacağını bildirdi.
Yetkililer, pandemi yükünün hafiflemesiyle birlikte maske takma zorunluluğunun birçok alanda esnetileceğini açıkladı. Ancak kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske kullanım zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA) yetkililerinden Jeong Eun-kyeong, vaka sayılarındaki düşüşün sosyal mesafe kurallarının esnetilmesinin ardından bile devam ettiğini ifade etti.
Jeong, öksürük veya ateş gibi semptomları olan veya başkalarıyla en az bir metre mesafeyi korumanın zor olduğu kalabalık alanlarda bulunan kişilerin maske takmaya devam etmelerini önerdi.
Güney Kore'de son 24 saatte 50 bin 568 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi.
Güney Kore- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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