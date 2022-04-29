https://tr.sputniknews.com/20220429/haylna-hutchinsin-olum-haberini-alan-alec-baldwinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1055966416.html

Haylna Hutchins'in ölüm haberini alan Alec Baldwin'in görüntüleri ortaya çıktı

Haylna Hutchins'in ölüm haberini alan Alec Baldwin'in görüntüleri ortaya çıktı

Alec Baldwin'in film setinde vurduğu Haylna Hutchins'in öldüğü haberi aldığında gösterdiği reaksiyonu içeren video yayınlandı. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T23:22+0300

2022-04-29T23:22+0300

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dünya

alec baldwin

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Görüntülerde Alec Baldwin'in haberi alınca şoke olduğu görülüyor. Ünlü oyuncu ellerini önce ağzına götürüyor daha sonra ise göğsüne indiriyor sonrasında ise yüzünü kapatıyor.Baldwin soruşturmacıların sorusu üzerine eşini aramak istediğini söylüyor.Her şey Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust filminin setinde yaşanmıştı. Çekimi yapılan sahne gereği ünlü oyuncunun elinde silah silah vardı, tam da bu sırada silah ateş aldı.Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in, film setindeki korku dolu anları anlattığı ilk ifadesi ortaya çıktı.Görüntüleri, Santa Fe ilçesi şerif ofisi yayınladı.Kaza sonucu hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin son anları da paylaşıldı. Ünlü oyuncu ifadesinde, sahte bir merminin nasıl bu kadar hasara yol açabileceğini ve canlı mermiyi silaha kimin yerleştirdiğini bilmediğini söyledi. Olayın ardından film setine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi de görüntülerde yer aldı. Olaya dair soruşturma ise halen devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220220/olumlu-set-kazasinda-savcidan-aciklama-alec-baldwin-tetigi-cekmemis-olabilir-1054047823.html

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alec baldwin