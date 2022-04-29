https://tr.sputniknews.com/20220429/hazine-mayista-59-milyar-lira-borclanacak-1055965093.html

Hazine, mayısta 59 milyar lira borçlanacak

Hazine, mayısta 59 milyar lira borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs-Temmuz döneminde 83 milyar liralık iç borç servisine karşılık 107 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T22:09+0300

2022-04-29T22:09+0300

2022-04-29T22:09+0300

ekonomi

türkiye

borç

hazine

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Bakanlığın Mayıs-Temmuz 2022 dönemi iç borçlanma stratejisinde, Mayıs'ta 53 milyar liralık iç borç servisine karşılık 59 milyar liralık, Haziran'da 19,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, Temmuz'da ise 10,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.Bakanlık, Mayıs-Temmuz 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.Buna göre, Hazine söz konusu dönemde 83 milyar liralık iç borç servisine karşılık 107 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.Bu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.Bloomberg HT'nin haberine göre; bakanlığın Mayıs-Temmuz 2022 dönemi iç borçlanma stratejisinde, Mayıs'ta 53 milyar liralık iç borç servisine karşılık 59 milyar liralık, Haziran'da 19.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 28 milyar liralık, Temmuz'da ise 10.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 20 milyar lira iç borçlanma yapılması öngörülüyor.Mayıs ayındaki iç borçlanmanın 36,8 milyar lirasının piyasadan, 18.5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 3,7 milyar lirasının kamuya satışlardan; Haziran iç borçlanmasının yaklaşık 22.4 milyar lirasının piyasadan, 5,6 milyar lirasının kamuya satışlardan; Temmuz iç borçlanmasının 1.9 milyar lirasının piyasadan, 1,1 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1 milyar lirasının ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının, 1 altına dayalı kira sertifikasının, 1 altın tahvilinin doğrudan satışı yapılacak, 1 Hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.Mayıs'ta 60.5 milyar liralık, Haziran'da 25.5 milyar liralık, Temmuz'da ise 17.9 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 21 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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türkiye, borç, hazine