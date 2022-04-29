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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/kabilde-camiye-bombali-saldiri-en-az-10-olu--1055960094.html
Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü
Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T17:24+0300
2022-04-29T17:33+0300
taliban kontrolünde afganistan
bombalı saldırı
afganistan
saldırı
kabil
cami
terör
taliban
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Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nafi Takur, Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsminin verilmemesi koşuluyla konuşan kent sakinleri, patlamanın çok şiddetli olduğunu, neredeyse 'tüm mahallenin sesle sarsıldığını' söyledi. Patlama sonucunda en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.Camilere yönelik benzer saldırılar, yakın zamanda ülkenin azınlıktaki Şii Müslümanlarını hedef almıştı. Bu saldırıları, IŞİD-H olarak da bilinen IŞİD'in Horasan'daki yapılanması üstlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html
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bombalı saldırı, afganistan, saldırı, kabil, cami, terör, taliban

Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü

17:24 29.04.2022 (güncellendi: 17:33 29.04.2022)
© REUTERS / JORGE SILVAAfganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© REUTERS / JORGE SILVA
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nafi Takur, Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İsminin verilmemesi koşuluyla konuşan kent sakinleri, patlamanın çok şiddetli olduğunu, neredeyse 'tüm mahallenin sesle sarsıldığını' söyledi.
Patlama sonucunda en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Camilere yönelik benzer saldırılar, yakın zamanda ülkenin azınlıktaki Şii Müslümanlarını hedef almıştı. Bu saldırıları, IŞİD-H olarak da bilinen IŞİD'in Horasan'daki yapılanması üstlenmişti.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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