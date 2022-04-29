https://tr.sputniknews.com/20220429/kabilde-camiye-bombali-saldiri-en-az-10-olu--1055960094.html
Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü
Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T17:24+0300
2022-04-29T17:24+0300
2022-04-29T17:33+0300
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Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nafi Takur, Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsminin verilmemesi koşuluyla konuşan kent sakinleri, patlamanın çok şiddetli olduğunu, neredeyse 'tüm mahallenin sesle sarsıldığını' söyledi. Patlama sonucunda en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.Camilere yönelik benzer saldırılar, yakın zamanda ülkenin azınlıktaki Şii Müslümanlarını hedef almıştı. Bu saldırıları, IŞİD-H olarak da bilinen IŞİD'in Horasan'daki yapılanması üstlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html
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bombalı saldırı, afganistan, saldırı, kabil, cami, terör, taliban
Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü
17:24 29.04.2022 (güncellendi: 17:33 29.04.2022) Abone ol
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nafi Takur, Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İsminin verilmemesi koşuluyla konuşan kent sakinleri, patlamanın çok şiddetli olduğunu, neredeyse 'tüm mahallenin sesle sarsıldığını' söyledi.
Patlama sonucunda en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Camilere yönelik benzer saldırılar, yakın zamanda ülkenin azınlıktaki Şii Müslümanlarını hedef almıştı. Bu saldırıları, IŞİD-H olarak da bilinen IŞİD'in Horasan'daki yapılanması üstlenmişti.