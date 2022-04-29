https://tr.sputniknews.com/20220429/kabilde-camiye-bombali-saldiri-en-az-10-olu--1055960094.html

Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü

Kabil'de camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide meydana gelen patlamada en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T17:24+0300

2022-04-29T17:24+0300

2022-04-29T17:33+0300

taliban kontrolünde afganistan

bombalı saldırı

afganistan

saldırı

kabil

cami

terör

taliban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/03/1049480046_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_63131bd2dc93fbd0b0597a893170d1eb.jpg

Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Nafi Takur, Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsminin verilmemesi koşuluyla konuşan kent sakinleri, patlamanın çok şiddetli olduğunu, neredeyse 'tüm mahallenin sesle sarsıldığını' söyledi. Patlama sonucunda en az 10 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı aktarıldı.Camilere yönelik benzer saldırılar, yakın zamanda ülkenin azınlıktaki Şii Müslümanlarını hedef almıştı. Bu saldırıları, IŞİD-H olarak da bilinen IŞİD'in Horasan'daki yapılanması üstlenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bombalı saldırı, afganistan, saldırı, kabil, cami, terör, taliban