https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html
Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı
Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı
Geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede video paylaşım platformu TikTok ve video oyunu PUBG'yi yasaklama kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T14:41+0300
2022-04-21T14:41+0300
2022-04-21T14:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
pubg
tiktok
taliban
yasak
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Taliban, Afganistan'da video paylaşım platformu TikTok ve PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) video oyununu, 'Afgan gençliğini yoldan çıkardıkları' gerekçesiyle yasakladı.Örgütün geçici hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların 'genç nesli yoldan çıkardığı' iddia edilerek Haberleşme Bakanlığı'na, bu uygulamalara erişimi durdurması talimatı verildiği belirtildi.Bununla birlikte açıklamada, bakanlığa haber ve dini içerikler dışında çok az şey yayınlanmasına rağmen televizyon kanallarının 'ahlak dışı yapmayı' durdurması emri verildiği kaydedildi.PUBG oyunu, devrik lider Eşref Gani döneminde de yasağa tabi tutulmuştu.DataReportal'ın ocak ayında yayınladığı rakamlara göre, yaklaşık 38 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla insan internet kullanıyor. Ülkede en popüler sosyal medya uygulaması olarak Facebook öne çıkıyor ve 4 milyondan fazla insan sosyal medya kullanıyor.Çin meşeili TikTok, daha önce komşu Pakistan'da 'uygunsuz içerikler' gerekçe gösterilerek iki kez kapatılmıştı.Bununla birlikte Taliban'ın ahlak polisi, uçurtma uçurma ve güvercin yarışı gibi sosyal etkinlikleri de yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/nyt-taliban-iktidara-geldikten-beri-yaklasik-490-eski-yetkili-ve-askeri-oldurdu-veya-kacirdi-1055533786.html
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afganistan, pubg, tiktok, taliban, yasak
Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı
14:41 21.04.2022 (güncellendi: 14:42 21.04.2022) Abone ol
Geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede video paylaşım platformu TikTok ve video oyunu PUBG'yi yasaklama kararı aldı.
Taliban, Afganistan'da video paylaşım platformu TikTok ve PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) video oyununu, 'Afgan gençliğini yoldan çıkardıkları' gerekçesiyle yasakladı.
Örgütün geçici hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların 'genç nesli yoldan çıkardığı' iddia edilerek Haberleşme Bakanlığı'na, bu uygulamalara erişimi durdurması talimatı verildiği belirtildi.
Bununla birlikte açıklamada, bakanlığa haber ve dini içerikler dışında çok az şey yayınlanmasına rağmen televizyon kanallarının 'ahlak dışı yapmayı' durdurması emri verildiği kaydedildi.
PUBG oyunu, devrik lider Eşref Gani döneminde de yasağa tabi tutulmuştu.
DataReportal'ın ocak ayında yayınladığı rakamlara göre, yaklaşık 38 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla insan internet kullanıyor. Ülkede en popüler sosyal medya uygulaması olarak Facebook öne çıkıyor ve 4 milyondan fazla insan sosyal medya kullanıyor.
Çin meşeili TikTok, daha önce komşu Pakistan'da 'uygunsuz içerikler' gerekçe gösterilerek iki kez kapatılmıştı.
Bununla birlikte Taliban'ın ahlak polisi, uçurtma uçurma ve güvercin yarışı gibi sosyal etkinlikleri de yasaklamıştı.