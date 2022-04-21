https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html

Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı

Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı

Geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede video paylaşım platformu TikTok ve video oyunu PUBG'yi yasaklama kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-21T14:41+0300

2022-04-21T14:41+0300

2022-04-21T14:42+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

pubg

tiktok

taliban

yasak

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Taliban, Afganistan'da video paylaşım platformu TikTok ve PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) video oyununu, 'Afgan gençliğini yoldan çıkardıkları' gerekçesiyle yasakladı.Örgütün geçici hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların 'genç nesli yoldan çıkardığı' iddia edilerek Haberleşme Bakanlığı'na, bu uygulamalara erişimi durdurması talimatı verildiği belirtildi.Bununla birlikte açıklamada, bakanlığa haber ve dini içerikler dışında çok az şey yayınlanmasına rağmen televizyon kanallarının 'ahlak dışı yapmayı' durdurması emri verildiği kaydedildi.PUBG oyunu, devrik lider Eşref Gani döneminde de yasağa tabi tutulmuştu.DataReportal'ın ocak ayında yayınladığı rakamlara göre, yaklaşık 38 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla insan internet kullanıyor. Ülkede en popüler sosyal medya uygulaması olarak Facebook öne çıkıyor ve 4 milyondan fazla insan sosyal medya kullanıyor.Çin meşeili TikTok, daha önce komşu Pakistan'da 'uygunsuz içerikler' gerekçe gösterilerek iki kez kapatılmıştı.Bununla birlikte Taliban'ın ahlak polisi, uçurtma uçurma ve güvercin yarışı gibi sosyal etkinlikleri de yasaklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220413/nyt-taliban-iktidara-geldikten-beri-yaklasik-490-eski-yetkili-ve-askeri-oldurdu-veya-kacirdi-1055533786.html

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