Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/taliban-tiktok-ve-pubgyi-yasakladi-1055741993.html
Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı
Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı
Geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede video paylaşım platformu TikTok ve video oyunu PUBG'yi yasaklama kararı aldı. 21.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-21T14:41+0300
2022-04-21T14:42+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
pubg
tiktok
taliban
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050038940_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_54c57da87433561ba2dab9fe6fbb07da.jpg
Taliban, Afganistan'da video paylaşım platformu TikTok ve PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) video oyununu, 'Afgan gençliğini yoldan çıkardıkları' gerekçesiyle yasakladı.Örgütün geçici hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların 'genç nesli yoldan çıkardığı' iddia edilerek Haberleşme Bakanlığı'na, bu uygulamalara erişimi durdurması talimatı verildiği belirtildi.Bununla birlikte açıklamada, bakanlığa haber ve dini içerikler dışında çok az şey yayınlanmasına rağmen televizyon kanallarının 'ahlak dışı yapmayı' durdurması emri verildiği kaydedildi.PUBG oyunu, devrik lider Eşref Gani döneminde de yasağa tabi tutulmuştu.DataReportal'ın ocak ayında yayınladığı rakamlara göre, yaklaşık 38 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla insan internet kullanıyor. Ülkede en popüler sosyal medya uygulaması olarak Facebook öne çıkıyor ve 4 milyondan fazla insan sosyal medya kullanıyor.Çin meşeili TikTok, daha önce komşu Pakistan'da 'uygunsuz içerikler' gerekçe gösterilerek iki kez kapatılmıştı.Bununla birlikte Taliban'ın ahlak polisi, uçurtma uçurma ve güvercin yarışı gibi sosyal etkinlikleri de yasaklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220413/nyt-taliban-iktidara-geldikten-beri-yaklasik-490-eski-yetkili-ve-askeri-oldurdu-veya-kacirdi-1055533786.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/15/1050038940_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d8572339099505c9809682635d7edec8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, pubg, tiktok, taliban, yasak

Taliban, TikTok ve PUBG'yi yasakladı

14:41 21.04.2022 (güncellendi: 14:42 21.04.2022)
© AFP 2022Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Geçen yıl Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, ülkede video paylaşım platformu TikTok ve video oyunu PUBG'yi yasaklama kararı aldı.
Taliban, Afganistan'da video paylaşım platformu TikTok ve PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) video oyununu, 'Afgan gençliğini yoldan çıkardıkları' gerekçesiyle yasakladı.
Örgütün geçici hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu uygulamaların 'genç nesli yoldan çıkardığı' iddia edilerek Haberleşme Bakanlığı'na, bu uygulamalara erişimi durdurması talimatı verildiği belirtildi.
Bununla birlikte açıklamada, bakanlığa haber ve dini içerikler dışında çok az şey yayınlanmasına rağmen televizyon kanallarının 'ahlak dışı yapmayı' durdurması emri verildiği kaydedildi.
PUBG oyunu, devrik lider Eşref Gani döneminde de yasağa tabi tutulmuştu.
DataReportal'ın ocak ayında yayınladığı rakamlara göre, yaklaşık 38 milyonluk nüfusu olan Afganistan'da 9 milyondan fazla insan internet kullanıyor. Ülkede en popüler sosyal medya uygulaması olarak Facebook öne çıkıyor ve 4 milyondan fazla insan sosyal medya kullanıyor.
Çin meşeili TikTok, daha önce komşu Pakistan'da 'uygunsuz içerikler' gerekçe gösterilerek iki kez kapatılmıştı.
Bununla birlikte Taliban'ın ahlak polisi, uçurtma uçurma ve güvercin yarışı gibi sosyal etkinlikleri de yasaklamıştı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD’nin terk ettiği büyükelçilik binasının duvarına Taliban bayrağı resmedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Taliban kontrolünde Afganistan
NYT: Taliban iktidara geldiğinden beri yaklaşık 490 eski yetkili ve askeri öldürdü veya kaçırdı
13 Nisan, 17:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала