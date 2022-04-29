https://tr.sputniknews.com/20220429/kiyamet-ucagi-il-80-9-mayista-kizil-meydanda-suzulecek-1055964257.html

Kıyamet Günü Uçağı İl-80, 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’da süzülecek

Kıyamet Günü Uçağı İl-80, 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan’da süzülecek

Büyük Vatan Savaşı’nda Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 77. yıldönümünün kutlanacağı 9 Mayıs’ta, Kızıl Meydan’da düzenlenecek... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T21:06+0300

2022-04-29T21:06+0300

2022-04-29T21:16+0300

dünya

büyük vatan savaşı

rusya savunma bakanlığı

zafer günü

mig-31

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Rus basınına yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs Zafer Günü onuruna düzenlenecek askeri törende İl-80, MiG-31İ uçağı ve beşinci nesil Su-57 avcı uçakları da yer alacak.Törenin havacılık kısmında 77 uçak ve helikopter olacak. Nitekim Büyük Vatan Savaşı’nın üzerinden 77 yıl geçti.Havacılık bölümünü dünyanın en büyük nakliye helikopteri Mi-26 açacak. Ka-52, Mi-28N, Mi-24 N ve Mi-8 helikopterleri de Moskova semalarında olacak.Törenin konukları stratejik füze taşıyıcı uçaklar olan Tu-95MS ve Tu-160’i, İl-78 yakıt ikmal uçağını, Su-35S uçaklarını, MiG-31İ ve MiG-31BM’leri, ayrıca beşinci nesil savaş uçakları olan Su-57’leri ve uzun menzilli bombardıman uçakları Tu-22M3’leri görecek.Havacılık bölümü, Russkiye Vityazi ve Striji isimli akrobasi ekiplerinin 10 uçağı ve 6 Su-25 uçağı ile tamamlanacak. Gökyüzü Rusya bayrağının renkleri ile boyanacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

büyük vatan savaşı, rusya savunma bakanlığı, zafer günü, mig-31