https://tr.sputniknews.com/20220429/rus-aeroflot-istanbul-ve-antalya-ucuslarina-yeniden-baslayacak-1055952973.html

Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak

Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak

Rus havayolu şirketi Aeroflot’un, İstanbul ve Antalya’ya düzenli uçuşlarına 6 Mayıs’ta yeniden başlayacağı belirtildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T14:20+0300

2022-04-29T14:20+0300

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rusya

aeroflot

istanbul

antalya

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Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Aeroflot, Antalya ve İstanbul’a gerçekleştirdiği tarifeli seferlerine 6 Mayıs’ta yeniden başlayacaktır” denildi. Rusya’nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot’un İstanbul ve Antalya’ya günde iki sefer gerçekleştireceği belirtildi. Başkent Moskova’daki Şeremetyevo havalimanından düzenlenecek uçuşlar Airbus A330 yolcu uçakları ile yapılacak.

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rusya, aeroflot, istanbul, antalya