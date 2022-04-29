https://tr.sputniknews.com/20220429/rus-aeroflot-istanbul-ve-antalya-ucuslarina-yeniden-baslayacak-1055952973.html
Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak
Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak
Rus havayolu şirketi Aeroflot’un, İstanbul ve Antalya’ya düzenli uçuşlarına 6 Mayıs’ta yeniden başlayacağı belirtildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T14:20+0300
2022-04-29T14:20+0300
2022-04-29T14:21+0300
rusya
aeroflot
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Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Aeroflot, Antalya ve İstanbul’a gerçekleştirdiği tarifeli seferlerine 6 Mayıs’ta yeniden başlayacaktır” denildi. Rusya’nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot’un İstanbul ve Antalya’ya günde iki sefer gerçekleştireceği belirtildi. Başkent Moskova’daki Şeremetyevo havalimanından düzenlenecek uçuşlar Airbus A330 yolcu uçakları ile yapılacak.
https://tr.sputniknews.com/20220426/bakan-nebati-mir-odeme-sistemi-turkiyede-yayginlasiyor-1055852525.html
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rusya, aeroflot, istanbul, antalya
Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak
14:20 29.04.2022 (güncellendi: 14:21 29.04.2022) Abone ol
Rus havayolu şirketi Aeroflot’un, İstanbul ve Antalya’ya düzenli uçuşlarına 6 Mayıs’ta yeniden başlayacağı belirtildi.
Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Aeroflot, Antalya ve İstanbul’a gerçekleştirdiği tarifeli seferlerine 6 Mayıs’ta yeniden başlayacaktır” denildi.
Rusya’nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot’un İstanbul ve Antalya’ya günde iki sefer gerçekleştireceği belirtildi.
Başkent Moskova’daki Şeremetyevo havalimanından düzenlenecek uçuşlar Airbus A330 yolcu uçakları ile yapılacak.