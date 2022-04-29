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Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak
Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak
Rus havayolu şirketi Aeroflot’un, İstanbul ve Antalya’ya düzenli uçuşlarına 6 Mayıs’ta yeniden başlayacağı belirtildi. 29.04.2022, Sputnik Türkiye
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rusya
aeroflot
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Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Aeroflot, Antalya ve İstanbul’a gerçekleştirdiği tarifeli seferlerine 6 Mayıs’ta yeniden başlayacaktır” denildi. Rusya’nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot’un İstanbul ve Antalya’ya günde iki sefer gerçekleştireceği belirtildi. Başkent Moskova’daki Şeremetyevo havalimanından düzenlenecek uçuşlar Airbus A330 yolcu uçakları ile yapılacak.
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rusya, aeroflot, istanbul, antalya

Rus Aeroflot, İstanbul ve Antalya uçuşlarına yeniden başlayacak

14:20 29.04.2022 (güncellendi: 14:21 29.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAeroflot
Aeroflot - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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Rus havayolu şirketi Aeroflot’un, İstanbul ve Antalya’ya düzenli uçuşlarına 6 Mayıs’ta yeniden başlayacağı belirtildi.
Rus havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Aeroflot, Antalya ve İstanbul’a gerçekleştirdiği tarifeli seferlerine 6 Mayıs’ta yeniden başlayacaktır” denildi.
Rusya’nın en büyük havayolu şirketi olan Aeroflot’un İstanbul ve Antalya’ya günde iki sefer gerçekleştireceği belirtildi.
Başkent Moskova’daki Şeremetyevo havalimanından düzenlenecek uçuşlar Airbus A330 yolcu uçakları ile yapılacak.
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