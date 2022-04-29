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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/rusya-kievde-operasyon-duzenledi-savunma-sirketinin-fuze-uretim-tesisi-vuruldu-1055948721.html
Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu
Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir savunma şirketinin fabrikasına hava saldırısı düzenlediklerini belirtti... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:52+0300
2022-04-29T12:52+0300
ukrayna krizi
rusya ordusu
ukrayna
kiev
rusya savunma bakanlığı
operasyon
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya hava güçlerinin havadan fırlatılan, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahları, Kiev’deki Artyom füze şirketinin üretim tesislerini imha etmiştir" denildi.Söz konusu hava saldırısı, barış görüşmelerinin önünün açılması ve gerilimin düşürülmesi adına Rusya ordusunun, Kiev ve yakınlarındaki operasyonlarını durdurmasından beri Ukrayna’nın başkentine düzenlenen ilk hava saldırısıydı. Rusya ordusu, Kiev ve yakınlarında haftalardır operasyon düzenlemiyordu.Bunun yanı sıra bakanlık, Ukrayna demiryollarının birbirleriyle birleşim noktaları yakınlarındaki üç enerji sağlama istasyonunu imha ettiklerini kaydetti.Bakanlık, Rusya’nın denetimindeki Ukrayna kenti Herson’a düzenlenen bir Toçka-u füzesinin de önünü kestiklerini belirtti.Rusya ordu yetkilileri, Rus hava savunma sistemlerinin Rusya-Ukrayna sınırı yakındaki içlerinde Bayraktar TB-2 tipi insansız hava araçlarının da yer aldığı 13 ukrayna İHA’sını düşürdüklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-ukraynanin-6-fuze-topcu-silahlari-muhimmat-ve-yakit-deposu-imha-edildi-1055933147.html
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rusya ordusu, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, operasyon

Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu

12:52 29.04.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir savunma şirketinin fabrikasına hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. Saldırı, Rusya ordusunun Kiev’e haftalar sonra düzenlediği ilk operasyon olma niteliğini taşıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya hava güçlerinin havadan fırlatılan, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahları, Kiev’deki Artyom füze şirketinin üretim tesislerini imha etmiştir" denildi.
Söz konusu hava saldırısı, barış görüşmelerinin önünün açılması ve gerilimin düşürülmesi adına Rusya ordusunun, Kiev ve yakınlarındaki operasyonlarını durdurmasından beri Ukrayna’nın başkentine düzenlenen ilk hava saldırısıydı. Rusya ordusu, Kiev ve yakınlarında haftalardır operasyon düzenlemiyordu.
Bunun yanı sıra bakanlık, Ukrayna demiryollarının birbirleriyle birleşim noktaları yakınlarındaki üç enerji sağlama istasyonunu imha ettiklerini kaydetti.
Bakanlık, Rusya’nın denetimindeki Ukrayna kenti Herson’a düzenlenen bir Toçka-u füzesinin de önünü kestiklerini belirtti.
Rusya ordu yetkilileri, Rus hava savunma sistemlerinin Rusya-Ukrayna sınırı yakındaki içlerinde Bayraktar TB-2 tipi insansız hava araçlarının da yer aldığı 13 ukrayna İHA’sını düşürdüklerini kaydetti.
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri - Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
Ukrayna krizi
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