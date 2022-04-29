https://tr.sputniknews.com/20220429/rusya-kievde-operasyon-duzenledi-savunma-sirketinin-fuze-uretim-tesisi-vuruldu-1055948721.html

Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu

Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir savunma şirketinin fabrikasına hava saldırısı düzenlediklerini belirtti... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T12:52+0300

2022-04-29T12:52+0300

2022-04-29T12:52+0300

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operasyon

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya hava güçlerinin havadan fırlatılan, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahları, Kiev’deki Artyom füze şirketinin üretim tesislerini imha etmiştir" denildi.Söz konusu hava saldırısı, barış görüşmelerinin önünün açılması ve gerilimin düşürülmesi adına Rusya ordusunun, Kiev ve yakınlarındaki operasyonlarını durdurmasından beri Ukrayna’nın başkentine düzenlenen ilk hava saldırısıydı. Rusya ordusu, Kiev ve yakınlarında haftalardır operasyon düzenlemiyordu.Bunun yanı sıra bakanlık, Ukrayna demiryollarının birbirleriyle birleşim noktaları yakınlarındaki üç enerji sağlama istasyonunu imha ettiklerini kaydetti.Bakanlık, Rusya’nın denetimindeki Ukrayna kenti Herson’a düzenlenen bir Toçka-u füzesinin de önünü kestiklerini belirtti.Rusya ordu yetkilileri, Rus hava savunma sistemlerinin Rusya-Ukrayna sınırı yakındaki içlerinde Bayraktar TB-2 tipi insansız hava araçlarının da yer aldığı 13 ukrayna İHA’sını düşürdüklerini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-ukraynanin-6-fuze-topcu-silahlari-muhimmat-ve-yakit-deposu-imha-edildi-1055933147.html

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