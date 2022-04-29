https://tr.sputniknews.com/20220429/rusya-kievde-operasyon-duzenledi-savunma-sirketinin-fuze-uretim-tesisi-vuruldu-1055948721.html
Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu
Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir savunma şirketinin fabrikasına hava saldırısı düzenlediklerini belirtti... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T12:52+0300
2022-04-29T12:52+0300
2022-04-29T12:52+0300
ukrayna krizi
rusya ordusu
ukrayna
kiev
rusya savunma bakanlığı
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054664379_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_cc5dba55a8d585399e05158b2cc9cccf.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya hava güçlerinin havadan fırlatılan, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahları, Kiev’deki Artyom füze şirketinin üretim tesislerini imha etmiştir" denildi.Söz konusu hava saldırısı, barış görüşmelerinin önünün açılması ve gerilimin düşürülmesi adına Rusya ordusunun, Kiev ve yakınlarındaki operasyonlarını durdurmasından beri Ukrayna’nın başkentine düzenlenen ilk hava saldırısıydı. Rusya ordusu, Kiev ve yakınlarında haftalardır operasyon düzenlemiyordu.Bunun yanı sıra bakanlık, Ukrayna demiryollarının birbirleriyle birleşim noktaları yakınlarındaki üç enerji sağlama istasyonunu imha ettiklerini kaydetti.Bakanlık, Rusya’nın denetimindeki Ukrayna kenti Herson’a düzenlenen bir Toçka-u füzesinin de önünü kestiklerini belirtti.Rusya ordu yetkilileri, Rus hava savunma sistemlerinin Rusya-Ukrayna sınırı yakındaki içlerinde Bayraktar TB-2 tipi insansız hava araçlarının da yer aldığı 13 ukrayna İHA’sını düşürdüklerini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220428/rusya-ukraynanin-6-fuze-topcu-silahlari-muhimmat-ve-yakit-deposu-imha-edildi-1055933147.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054664379_151:0:2614:1847_1920x0_80_0_0_f3df9674028cc734cae796004bea27c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya ordusu, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, operasyon
Rusya, Kiev’de operasyon düzenledi: Savunma şirketinin füze üretim tesisi vuruldu
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir savunma şirketinin fabrikasına hava saldırısı düzenlediklerini belirtti. Saldırı, Rusya ordusunun Kiev’e haftalar sonra düzenlediği ilk operasyon olma niteliğini taşıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya hava güçlerinin havadan fırlatılan, yüksek hassasiyetli, uzun menzilli silahları, Kiev’deki Artyom füze şirketinin üretim tesislerini imha etmiştir" denildi.
Söz konusu hava saldırısı, barış görüşmelerinin önünün açılması ve gerilimin düşürülmesi adına Rusya ordusunun, Kiev ve yakınlarındaki operasyonlarını durdurmasından beri Ukrayna’nın başkentine düzenlenen ilk hava saldırısıydı. Rusya ordusu, Kiev ve yakınlarında haftalardır operasyon düzenlemiyordu.
Bunun yanı sıra bakanlık, Ukrayna demiryollarının birbirleriyle birleşim noktaları yakınlarındaki üç enerji sağlama istasyonunu imha ettiklerini kaydetti.
Bakanlık, Rusya’nın denetimindeki Ukrayna kenti Herson’a düzenlenen bir Toçka-u füzesinin de önünü kestiklerini belirtti.
Rusya ordu yetkilileri, Rus hava savunma sistemlerinin Rusya-Ukrayna sınırı yakındaki içlerinde Bayraktar TB-2 tipi insansız hava araçlarının da yer aldığı 13 ukrayna İHA’sını düşürdüklerini kaydetti.