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https://tr.sputniknews.com/20220429/sri-lanka-devlet-baskani-basbakanlik-koltugundaki-kardesini-gorevden-almaya-razi-oldu-1055950690.html
Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu
Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:27+0300
2022-04-29T13:27+0300
dünya
sri lanka
kriz
protesto
gotabaya rajapaksa
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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.Eski Devlet Başkanı ve milletvekili Maithripala Sirisena, Rajapaksa ile yaptığı görüşmenin ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu.Sirisena, Rajapaksa'nın geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevinden almaya razı olduğunu kaydetti.Milletvekili Sirisena, Rajapaksa'nın yeni başbakanı ve Parlamentodaki tüm partilerden oluşacak kabineyi belirlemek için ulusal konsey atanmasını da kabul ettiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220415/iflas-eden-sri-lanka-yurt-disindaki-vatandaslarina-iban-yollayip-para-istedi-1055581019.html
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sri lanka, kriz, protesto, gotabaya rajapaksa

Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu

13:27 29.04.2022
© AFP 2022Gotabaya Rajapaksa
Gotabaya Rajapaksa - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© AFP 2022
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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.
Eski Devlet Başkanı ve milletvekili Maithripala Sirisena, Rajapaksa ile yaptığı görüşmenin ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu.
Sirisena, Rajapaksa'nın geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevinden almaya razı olduğunu kaydetti.
Milletvekili Sirisena, Rajapaksa'nın yeni başbakanı ve Parlamentodaki tüm partilerden oluşacak kabineyi belirlemek için ulusal konsey atanmasını da kabul ettiğini belirtti.
Sri Lanka - ekonomik kriz - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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