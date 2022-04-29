https://tr.sputniknews.com/20220429/sri-lanka-devlet-baskani-basbakanlik-koltugundaki-kardesini-gorevden-almaya-razi-oldu-1055950690.html

Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu

Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet... 29.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-29T13:27+0300

2022-04-29T13:27+0300

2022-04-29T13:27+0300

dünya

sri lanka

kriz

protesto

gotabaya rajapaksa

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Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.Eski Devlet Başkanı ve milletvekili Maithripala Sirisena, Rajapaksa ile yaptığı görüşmenin ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu.Sirisena, Rajapaksa'nın geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevinden almaya razı olduğunu kaydetti.Milletvekili Sirisena, Rajapaksa'nın yeni başbakanı ve Parlamentodaki tüm partilerden oluşacak kabineyi belirlemek için ulusal konsey atanmasını da kabul ettiğini belirtti.

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sri lanka, kriz, protesto, gotabaya rajapaksa