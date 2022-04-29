https://tr.sputniknews.com/20220429/sri-lanka-devlet-baskani-basbakanlik-koltugundaki-kardesini-gorevden-almaya-razi-oldu-1055950690.html
Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu
Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T13:27+0300
2022-04-29T13:27+0300
2022-04-29T13:27+0300
dünya
sri lanka
kriz
protesto
gotabaya rajapaksa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055950617_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_efa616cb5ca46059898e701aec953751.jpg
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.Eski Devlet Başkanı ve milletvekili Maithripala Sirisena, Rajapaksa ile yaptığı görüşmenin ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu.Sirisena, Rajapaksa'nın geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevinden almaya razı olduğunu kaydetti.Milletvekili Sirisena, Rajapaksa'nın yeni başbakanı ve Parlamentodaki tüm partilerden oluşacak kabineyi belirlemek için ulusal konsey atanmasını da kabul ettiğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220415/iflas-eden-sri-lanka-yurt-disindaki-vatandaslarina-iban-yollayip-para-istedi-1055581019.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055950617_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_28131b4e5af07bc69ec3a82cc52838f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sri lanka, kriz, protesto, gotabaya rajapaksa
Sri Lanka Devlet Başkanı, başbakanlık koltuğundaki kardeşini görevden almaya razı oldu
Abone ol
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.
Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkenin karşı karşıya bulunduğu ekonomik krizin yol açtığı siyasi krizi çözmek için önerilen geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'nı başbakanlık görevinden almaya razı olduğu iddia edildi.
Eski Devlet Başkanı ve milletvekili Maithripala Sirisena, Rajapaksa ile yaptığı görüşmenin ardından konuya dair değerlendirmelerde bulundu.
Sirisena, Rajapaksa'nın geçici hükümet teklifini kabul ederek ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı başbakanlık görevinden almaya razı olduğunu kaydetti.
Milletvekili Sirisena, Rajapaksa'nın yeni başbakanı ve Parlamentodaki tüm partilerden oluşacak kabineyi belirlemek için ulusal konsey atanmasını da kabul ettiğini belirtti.