https://tr.sputniknews.com/20220415/iflas-eden-sri-lanka-yurt-disindaki-vatandaslarina-iban-yollayip-para-istedi-1055581019.html

İflas eden Sri Lanka, yurt dışındaki vatandaşlarına IBAN yollayıp para istedi

İflas eden Sri Lanka, yurt dışındaki vatandaşlarına IBAN yollayıp para istedi

51 milyar dolarlık dış borcunun temerrüde düştüğünü açıklayan Sri Lanka, nakit sıkıntısına karşı gıda ve yakıt masraflarının karşılanması için yabancı... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T11:07+0300

2022-04-15T11:07+0300

2022-04-15T11:09+0300

dünya

sri lanka

ekonomik kriz

protesto

temerrüt

dış borç

döviz

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Yoksul Asya ülkelerinden Sri Lanka, 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor.51 milyar dolarlık dış borcu temerrüde düşen ülke, nakit sıkıntısına çare aramaya başladı. Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışındaki vatandaşlara, acil ihtiyaç nedeniyle döviz bağışlama çağrısında bulundu.ABD, İngiltere ve Almanya'da bağışların alınması için banka hesapları açıldığını belirten Weerasinghe, Sri Lankalı gurbetçilere, bu paranın en çok ihtiyaç duyulan yere harcanağı teminatını verdi.Merkez Bankası Başkanı, yapılacak döviz transferlerinin yalnızca gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ithalatı için kullanılacağını vurguladı.Sri Lanka'da kriz ve protestolarSri Lanka'da geçen aydan bu yana ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında büyük oranda artış oldu, elektrik ve petrol gibi enerji ürünlerin tedariki zorlaştı. Hükümet, yakın zamanda tüm dış borç ödemelerini askıya aldı.Ülke genelinde elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından vatandaşlar 31 Mart'ta başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.Gösterileri, 'terör eylemi' olarak nitelendiren ve yaşananlardan 'aşırılıkçı güçleri' sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları da engellenmişti.

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sri lanka, ekonomik kriz, protesto, temerrüt, dış borç, döviz