https://tr.sputniknews.com/20220415/iflas-eden-sri-lanka-yurt-disindaki-vatandaslarina-iban-yollayip-para-istedi-1055581019.html
İflas eden Sri Lanka, yurt dışındaki vatandaşlarına IBAN yollayıp para istedi
İflas eden Sri Lanka, yurt dışındaki vatandaşlarına IBAN yollayıp para istedi
51 milyar dolarlık dış borcunun temerrüde düştüğünü açıklayan Sri Lanka, nakit sıkıntısına karşı gıda ve yakıt masraflarının karşılanması için yabancı... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T11:07+0300
2022-04-15T11:07+0300
2022-04-15T11:09+0300
dünya
sri lanka
ekonomik kriz
protesto
temerrüt
dış borç
döviz
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Yoksul Asya ülkelerinden Sri Lanka, 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor.51 milyar dolarlık dış borcu temerrüde düşen ülke, nakit sıkıntısına çare aramaya başladı. Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışındaki vatandaşlara, acil ihtiyaç nedeniyle döviz bağışlama çağrısında bulundu.ABD, İngiltere ve Almanya'da bağışların alınması için banka hesapları açıldığını belirten Weerasinghe, Sri Lankalı gurbetçilere, bu paranın en çok ihtiyaç duyulan yere harcanağı teminatını verdi.Merkez Bankası Başkanı, yapılacak döviz transferlerinin yalnızca gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ithalatı için kullanılacağını vurguladı.Sri Lanka'da kriz ve protestolarSri Lanka'da geçen aydan bu yana ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında büyük oranda artış oldu, elektrik ve petrol gibi enerji ürünlerin tedariki zorlaştı. Hükümet, yakın zamanda tüm dış borç ödemelerini askıya aldı.Ülke genelinde elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından vatandaşlar 31 Mart'ta başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.Gösterileri, 'terör eylemi' olarak nitelendiren ve yaşananlardan 'aşırılıkçı güçleri' sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları da engellenmişti.
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sri lanka, ekonomik kriz, protesto, temerrüt, dış borç, döviz
İflas eden Sri Lanka, yurt dışındaki vatandaşlarına IBAN yollayıp para istedi
11:07 15.04.2022 (güncellendi: 11:09 15.04.2022) Abone ol
51 milyar dolarlık dış borcunun temerrüde düştüğünü açıklayan Sri Lanka, nakit sıkıntısına karşı gıda ve yakıt masraflarının karşılanması için yabancı bankalarda açılan hesapların IBAN numaralarını paylaşıp yurt dışındaki vatandaşlara yurda para gönderme çağrısı yaptı.
Yoksul Asya ülkelerinden Sri Lanka, 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizini yaşıyor.
51 milyar dolarlık dış borcu temerrüde düşen ülke, nakit sıkıntısına çare aramaya başladı. Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışındaki vatandaşlara, acil ihtiyaç nedeniyle döviz bağışlama çağrısında bulundu.
ABD, İngiltere ve Almanya'da bağışların alınması için banka hesapları açıldığını belirten Weerasinghe, Sri Lankalı gurbetçilere, bu paranın en çok ihtiyaç duyulan yere harcanağı teminatını verdi.
Merkez Bankası Başkanı, yapılacak döviz transferlerinin yalnızca gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ithalatı için kullanılacağını vurguladı.
Sri Lanka'da kriz ve protestolar
Sri Lanka'da geçen aydan bu yana ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarında büyük oranda artış oldu, elektrik ve petrol gibi enerji ürünlerin tedariki zorlaştı. Hükümet, yakın zamanda tüm dış borç ödemelerini askıya aldı.
Ülke genelinde elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından vatandaşlar 31 Mart'ta başkent Kolombo'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.
Gösterileri, 'terör eylemi' olarak nitelendiren ve yaşananlardan 'aşırılıkçı güçleri' sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları da engellenmişti.