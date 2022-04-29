Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220429/suudi-arabistana-giden-cumhurbaskani-erdogandan-umre-ziyareti-1055942115.html
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T08:48+0300
2022-04-29T08:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
suudi arabistan
umre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055942090_3:0:840:471_1920x0_80_0_0_069cf5567415fef8d2abeb2fe1b3bc76.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğrafını Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistanda-1055935333.html
türkiye
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1d/1055942090_168:0:796:471_1920x0_80_0_0_5602d491b0e356b9c448f7cbdb3dfb1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, umre

Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

08:48 29.04.2022
© Twitter/Mehmet Tevfik GöksuErdoğan- Umre
Erdoğan- Umre - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
© Twitter/Mehmet Tevfik Göksu
Abone olTelegram
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.
Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.
Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğrafını Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2022
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile bir araya geldi
Dün, 22:16
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала