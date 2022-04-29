https://tr.sputniknews.com/20220429/suudi-arabistana-giden-cumhurbaskani-erdogandan-umre-ziyareti-1055942115.html
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye... 29.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-29T08:48+0300
2022-04-29T08:48+0300
2022-04-29T08:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
suudi arabistan
umre
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğrafını Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220428/cumhurbaskani-erdogan-suudi-arabistanda-1055935333.html
türkiye
suudi arabistan
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recep tayyip erdoğan, suudi arabistan, umre
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud’un daveti ile iki günlük ziyaret için Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabe'ye Umre ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.
Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman bin Abdülaziz Al Suud'un ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan'da Umre ziyareti de gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.
Erdoğan'ın, Kabe'ye yaptığı Umre ziyaretinden fotoğrafını Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu paylaştı.