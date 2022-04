https://tr.sputniknews.com/20220429/tasarruf-sirketlerinin-lisanslanmasi-sonrasi-sektore-ilginin-katlanarak-artmasi-bekleniyor-1055958327.html

Tasarruf şirketlerinin lisanslanması sonrası sektöre ilginin katlanarak artması bekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından gerçekleştirilen inceleme ve değerlendirmeler sonucu 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talepleri uygun görüldü.Bu kapsamda Birevim, Emin Evim, Fuzul Gayrimenkul, İmece Yatırım, Katılımevim ve Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ'nin intibak taleplerinin uygun görülmesine karar verildi.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, BDDK tarafından yaklaşık 1 yıl süren intibak süreci sonrası tasarruf finansman şirketlerinin lisanslanmasının sektöre ilgiyi ve güveni artıracağını belirterek, bu sayede vatandaşların ekstra kredi masrafına girmeden ev ve otomobil sahibi olabileceğini bildirdi.'Sayıları yüz binleri bulan katılımcılar için düzenleme zorunluydu'FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, konut, otomobil ve iş yeri alımında faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki maliyetleri yüklenmek istemeyen kesimler tarafından faizsiz finansman sistemine yönelik ilginin bugüne kadar artarak devam ettiğini söyledi.Türkiye genelinde son yıllarda bu sistemin oldukça hızla yaygınlaşmaya başlaması üzerine sektöre onlarca firmanın girdiğini anımsatan Akbal, "Bu alanda faaliyet gösteren firmalar için sermaye şartı aranmaması, hem de sisteme dahil olan katılımcıların bu firmalara yaptıkları ödemelerin devlet güvencesinde olmaması, sisteme ilişkin önemli riskler oluşturuyordu." diye konuştu.Akbal, vatandaşlara karşı duydukları sorumluluk bilinciyle söz konusu riskler üzerine daha önce defalarca görüştükleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) harekete geçmesinin ardından son bir yılda yaşanan süreci anlattı.Sayıları 50'ye yaklaşan şirketler arasında bugün itibarıyla lisans alan sadece 6 firma kaldığını vurgulayan Akbal, "Sistemin regüle edilmesi sayıları yüz binleri bulan aktif katılımcılar adına zorunluydu. BDDK'nın açıkladığı lisanslı şirketler arasında yer almak ve sisteme ilişkin gelinen nokta bizim için memnuniyet verici." ifadesini kullandı.'Düzenleme sonrası konut satışlarındaki pay yüzde 20'lere yükselecek'Eyüp Akbal, 1992'den bu yana faizsiz finansman sistemiyle hem büyük şehirlerde hem de özellikle Anadolu'da insanları ev, araba ve iş yeri sahibi yapmak için çalıştıklarını belirterek, sabit ve dar gelirli vatandaşların hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.Finansal aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerin statüsünün hukuki bir altyapıya kavuşmasında önemli payları olduğundan bahseden Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yüksek faiz ödemeyen tüm kullanıcılar sisteme dahil olacak'Akbal, faizsiz finansman sisteminde alınacak ev tutarının yüzde 9'u kadar katılım bedeli ödendiğini kaydederek, bu sistemle alınacak konut tutarında üst limitin 1 milyon lira olduğunu bildirdi.Artık her açılacak şube için özel izin alınacağını, sektörün sürekli gözetim altında olacağını vurgulayan Akbal, bu gelişmelerin katılımı artıracağını anlattı.Akbal, "Düzenleme sayesinde sadece faiz hassasiyeti olanlar değil bankalara yüksek faiz ödemek istemeyen tüm kullanıcılar sisteme dahil olacak. Hatta üst limitin artırılmasıyla orta ve yüksek gelirli grupların da bu sistemden yararlanacağını düşünüyoruz. Ayrıca pazar çeşitliliği sağlanacak." diye konuştu.Lisans alan şirketlerin açıklanmasıyla kendilerine yönelik talebin ivme kazanacağını vurgulayan Akbal, "Bulunduğumuz her bölgede halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında şubeleşme çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Şu an 108 olan şube sayısı yıl sonunda 125'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Önemli bir dijitalleşme yatırımını yapıyoruz ve bunun büyük kısmı tamamlandı." dedi.Akbal, zamanla bu sistemin yurt dışına ihraç da edilebileceğini, bu noktada çeşitli taleplerin olduğunu belirterek, "Buna şu an müsaade edilmiyor. Çünkü sektör yeni. Ancak gelecekte mutlaka yurt dışında da uygulayacağız. Sadece Türkiye sınırlarında kalmamalı. Çünkü dünyada 2 milyara yakın Müslüman nüfus var." yorumunu yaptı.'Vatandaşlar 3. Nesil Finansman Modeli'ne kavuştu'Eminevim Genel Müdürü Sait Aytaç da BDDK lisansı sayesinde vatandaşların mevduat ve katılım bankacılığından sonra 3. Nesil Finansman Modeli'ne kavuştuğunu söyledi.Sektörün geçmişten bu yana ekonomiye sağladığı likidite ve ticarete getirdiği hareketlilikle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Aytaç, mevzuata uygun hale getirilen şirketlerin BDDK lisansı aldığını bildirdi.Aytaç, ülke ekonomisine sağladıkları yıllık 5 milyar TL likiditeyle borçlanmadan ve dış finansmana ihtiyaç duymadan kaynak üretilmesinde, altın ve döviz cinsinden kaynakların ekonomiye kazandırılmasında öncü bir rol üstlendiklerini kaydederek, "Bugünden sonra da sektörümüzü BDDK denetimi ve gözetimindeki bu yeni yapısı çerçevesinde daha fazla tasarruf sahibiyle buluşturarak, istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.Sait Aytaç, 3. Nesil Finansman Modeli olarak tanımladıkları tasarruf finansman sektörünün ülke istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

