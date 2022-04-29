'Türk fast food zincirleri, Rus pazarından çıkan yabancı zincirlerin yerini doldurmak istiyor'
12:41 29.04.2022 (güncellendi: 12:47 29.04.2022)
© Flickrhamburger
© Flickr
Rus Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) bünyesindeki Rus-Türk Çalışma Grubu’nun Başkanı Ayupov, Türk fast-food zincirlerinin Rus pazarından çıkan yabancı zincirlerin yerini doldurmak istediğini belirtti.
Sputnik'e demeç veren RSPP Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov, Türk sermayeli Yesen burger, Chitir Chicken, Little Kitchen ile Arabica Coffee House firmalarının Rusya pazarında yer almak için çalışmalara başladığını söyledi.
Ayupov, "Bunların hepsi, Rusya pazarı için yeni markalar. Chitir Chicken ve Yesen Burger, franchise sistemiyle Rusya'da büyümeye hazır. Little Kitchen ve Arabica Coffee House da kendi yatırımlarını yaparak ilk restoranlarını açmayı planlıyor. Arabica Coffee House, iki ay içinde Rusya'daki ilk kahve dükkanını açacak. Little Kitchen ise 2022 sonuna kadar 3 restoran açmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Arabica Coffee House kahve dükkanı zinciri, aynı fiyat segmentinde ve aynı premium seviyede faaliyet yürüttüğünü için kendisini Starbucks'a rakip olarak görüyor. Firma temsilcisi, Rusya pazarında Moskova'dan başlayarak St. Petersburg ve diğer büyük şehirlere girmeyi planladıklarını belirtti.
Rusya'da 'Gagawa' markasıyla hizmet veren Tavuk Dünyası da, şu anda Rus pazarında 23 olan restoran sayısını yeni franchise ortakları bularak artırmayı hedefliyor.
Ayupov, "Bunların hepsi, Rusya pazarı için yeni markalar. Chitir Chicken ve Yesen Burger, franchise sistemiyle Rusya'da büyümeye hazır. Little Kitchen ve Arabica Coffee House da kendi yatırımlarını yaparak ilk restoranlarını açmayı planlıyor. Arabica Coffee House, iki ay içinde Rusya'daki ilk kahve dükkanını açacak. Little Kitchen ise 2022 sonuna kadar 3 restoran açmaya hazır" ifadelerini kullandı.
Arabica Coffee House kahve dükkanı zinciri, aynı fiyat segmentinde ve aynı premium seviyede faaliyet yürüttüğünü için kendisini Starbucks'a rakip olarak görüyor. Firma temsilcisi, Rusya pazarında Moskova'dan başlayarak St. Petersburg ve diğer büyük şehirlere girmeyi planladıklarını belirtti.
Rusya'da 'Gagawa' markasıyla hizmet veren Tavuk Dünyası da, şu anda Rus pazarında 23 olan restoran sayısını yeni franchise ortakları bularak artırmayı hedefliyor.