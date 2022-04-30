https://tr.sputniknews.com/20220430/ali-babacan-secimde-6li-masanin-adayi-buyuk-bir-zafer-kazanacak-1055969341.html

Ali Babacan: Seçimde 6'lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak

Ali Babacan: Seçimde 6'lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin büyük bir karar anına doğru ilerlediğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T01:57+0300

2022-04-30T01:57+0300

2022-04-30T01:57+0300

politika

deva partisi

demokrasi ve atılım partisi (deva)

ali babacan

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Partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftarda konuşan Babacan, bir yandan ülkenin haline üzüldüğünü, diğer yandan da Türkiye'nin yanı başındaki coğrafyaya bakıp şükrettiğini söyledi.Babacan, "Ne olursa olsun çok çalışmak zorundayız ama emrolunduğu gibi dosdoğru çalışmak zorundayız. Bu büyük ülke, bu güzel ülke her türlü zorluğu aşabilecek güce sahiptir. Yeter ki adaletle, istişareyle, isabetli kararlarla yönetilsin. Yeter ki ülkemizde özgürlükler yaşansın, demokrasimiz güçlü olsun." ifadelerini kullandı.Türkiye’nin adım adım seçime yaklaştığını dile getiren Babacan, "Türkiye, büyük bir karar anına doğru ilerliyor. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Sokaklara bakıyorum, sokaklar sandık gününü iple çekiyor. Sokağın sesi 'DEVA Partisi' diyor. İşte o yüzden, bu güveni boşa çıkarmamak için canla başla çalışmak zorundayız." dedi.'Sandıklara hep beraber sahip çıkacağız'DEVA Partisi'nin seçimlere kendi adı, logosu ve amblemiyle gireceğini yineleyen Babacan, şöyle devam etti:İftara katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da siyasetin toplumsal buluşmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi.Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma iradesiyle hareket eden 6 siyasi partiye ve liderlerine büyük bir sorumluluk düştüğünü kaydeden İmamoğlu, "Bu sorumluluk bilinciyle davranarak ülkemiz adına umut olan tüm liderlere ve özellikle bugün burada bizi onurlandıran Sayın Ali Babacan'a yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu akşam burada olacağımı bilen ve kendisini aradığımda, 'Çok kıymetli Ali Babacan'a ve tüm DEVA Partililere selamımı ilet' diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sizlere selamını iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), ali babacan