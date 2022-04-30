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DSÖ'den gizemli hepatit belirtisi olanlara 'hijyen kurallarını uygulama' tavsiyesi
DSÖ'den gizemli hepatit belirtisi olanlara 'hijyen kurallarını uygulama' tavsiyesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T00:48+0300
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yaşam
sağlık
dsö
hepatit a
hijyen
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir." ifadesi kullanıldı.Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi.DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin dünkü basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.Easterbrook, virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.Gizemli hepatit vakalarıDSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.
https://tr.sputniknews.com/20220429/prof-dr-ceyhan-gizemli-hepatit-virusunde-kovid-19-gibi-yayilma-beklemiyoruz-1055950646.html
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sağlık, dsö, hepatit a, hijyen

DSÖ'den gizemli hepatit belirtisi olanlara 'hijyen kurallarını uygulama' tavsiyesi

00:48 30.04.2022
© DHAEl yıkama - sabun
El yıkama - sabun - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© DHA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart hijyen kurallarını uygulama tavsiyesinde bulundu.
DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi.
DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin dünkü basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.
Easterbrook, virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.
Mehmet Ceyhan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2022
YAŞAM
Prof. Dr. Ceyhan: Gizemli hepatit virüsünde Kovid-19 gibi yayılma beklemiyoruz
Dün, 13:29

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.
DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.
Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.
Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.
Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.
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