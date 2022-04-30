https://tr.sputniknews.com/20220430/fener-rum-patrigi-bartholomeos-edirnede-ayin-yonetti-1055978309.html

Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos Edirne'de ayin yönetti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Edirne'de Ortodoks kilisesinde düzenlenen ayini yönetti. Bartholomeos'u, kilisenin isim gününü kutlamak üzere Kıyık semtindeki... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T14:58+0300

2022-04-30T14:58+0300

2022-04-30T14:58+0300

türkiye

bulgaristan

yunanistan

ortodoks kilisesi

fener rum patriği bartholomeos

borislav dimitrov

müslüman

aris radiopoulos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055978160_0:6:1201:681_1920x0_80_0_0_114d404c1c89d3c8e93cec872f81597f.jpg

Edirne'de düzenlenen ayinde İncil'den ayetler okundu, Bartholomeos, içerisinde tütsü yakılan buhurdanla kilisede dolaştı. Edirne'de görev yapan ve aziz ilan edilmesinin yıl dönümü olan Patrik Kril için dua edildi.'Müslüman kardeşlerimizin mübarek ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız'Bartholomeos, "Müslüman kardeşlerimizin mübarek ramazan ayının sonuna gelmiş bulunmaktayız" diyerek başladığı konuşmasında, yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Ayinde Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden katılımcıların olduğunu belirten Bartholomeos, Ortodoks inancına mensup kişilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.Hristiyan ve Müslümanların farklı uygulama şekilleriyle de olsa benzer ulvi yaklaşımla yaratıcıya oruç, dua ve ibadetle şükürler sunduğunu vurgulayan Bartholomeos, "O'nun şefaatine layık olmak için çabalanmaktadır" dedi. Yunanistan'ın Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ile Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov'un da katıldığı ayinin ardından katılımcılara ikramda bulunuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211029/bartholomeos-abdde-ayasofyanin-camiye-donusturulmesini-elestirdi-1050306255.html

türkiye

bulgaristan

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulgaristan, yunanistan, ortodoks kilisesi, fener rum patriği bartholomeos, borislav dimitrov, müslüman, aris radiopoulos