https://tr.sputniknews.com/20220430/galatasarayda-olaganustu-divan-kurulu-toplantisi-yapildi-baskan-burak-elmas-toplantiya-katilmadi-1055978500.html

Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı, Başkan Burak Elmas toplantıya katılmadı

Galatasaray'da olağanüstü divan kurulu toplantısı yapıldı, Başkan Burak Elmas toplantıya katılmadı

Galatasaray divan kurulu, bugün yapılması planlanan kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunun mahkeme tarafından durdurulması sonrası yaşanan gelişmeleri... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T15:01+0300

2022-04-30T15:01+0300

2022-04-30T15:01+0300

spor

galatasaray

seçim

divan kurulu

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Divan kurulu üyeleri ile kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, kulüp başkanı Burak Elmas ile yönetim kurulu üyeleri katılmadı.Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda açıklamada bulunan Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, bugün yapılması gereken olağanüstü seçimli genel kurulun mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili dün Nef Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.Toplantıya başkan Burak Elmas, yönetici Polat Kalafatoğlu, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, son mali genel kurul divan başkanı Metin Sinan Aslan ve bazı hukukçuların katıldığını dile getiren Derkan, "Toplantıda 21-28 Mayıs'ta yapılmak üzere bir seçim tarihi üzerinde mutabakat sağlandı." dedi.Başkan Burak Elmas'ın dün akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısını üzüntüyle izlediğini aktaran Derkan, "Toplantıyı tansiyonum çıkmış olarak, üzüntü ve şaşkınlıkla izledim. O toplantıdan sonra 'Herhalde benim istifa etmem lazım.' dedim. Vicdanım çok rahat. Divan başkanlığı olarak bu süreci başından beri Sayın Başkanlar, onların kıdemli hukukçuları, son genel kurulu yöneten Sayın Metin Sinan Aslan ve onun başkan vekilleri, Galatasaray’ın profesyonel hukuk departmanı ile bir koordinasyon içinde ve neredeyse 24 saat koordinasyon içinde yürütmeye çalıştık. Çıkan sonuç boş sandıklar. Bu ekibe teşekkür etmek istiyorum. İnsanüstü bir gayret sarf ettiler." ifadelerini kullandı.Bu süreçte Galatasaray’ın insan kaynağını ve gücünü gördüğünü aktaran Aykutalp Derkan, "Galatasaray ağır taştır. Kimse Galatasaraylıların total zekası ile alay etmesin, bunu hafife almasın. Bunu hafife alanlar tarihin çöplüğüne gömüleceklerdir." diye konuştu.Derkan’ın bu konuşması, divan ve kulüp üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.Divan kurulu toplantısında, yönetim kuruluna seçime gitmesi yönünde tavsiye kararı alındı.Üyelerden Hayri Kozak'ın divan kurulunun seçim tavsiyesi alması konusunda öneride bulundu.Bunun üzere böyle bir karar alabilmek için yeterli çoğunluğun bulunmadığını belirten Derkan, “Alacağımız tavsiye kararının hiçbir bağlayıcılığı yok ama şeklen bir oylama yapıp, buradan güçlü bir şekilde bu tavsiyenin çıkıp çıkmadığını görmek istiyorum.” diye konuştu.Derkan, sonrasında yönetim kuruluna mayıs ayında olağanüstü seçimli genel kurul düzenlemesi için tavsiyesi verilmesi amacıyla oylamaya gitti.Yaklaşık 300 divan kurulu üyesinin katıldığı oylamada, oy birliği ile kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi tavsiyesi kararı çıktı.

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galatasaray, seçim, divan kurulu