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https://tr.sputniknews.com/20220430/icisleri-bakani-soyludan-1-mayis-aciklamasi-istedigimiz-huzur-ve-guven-icinde-gecebilmesidir-1055978682.html
İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması: İstediğimiz, huzur ve güven içinde geçebilmesidir
İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması: İstediğimiz, huzur ve güven içinde geçebilmesidir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T15:23+0300
2022-04-30T15:23+0300
türkiye
1 mayıs emek ve dayanışma günü
1 mayıs işçi bayramı
süleyman soylu
güven
vali
maltepe
istanbul
taksim meydanı
sendika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Gebze'de uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime katıldı.Bakan Soylu, burada gazetecilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sorusu üzerine, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi. Aynı zamanda da bir bayram tadında geçebilmesidir" diye konuştu.'Bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır'Bunun kendileri için de işçiler için de ülke için de mühim olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:Soylu, işçilerin bayramını tebrik ederek "Nice 1 Mayıslara huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde ve emeğin hakkıyla ulaşılabileceğine inancımız tamdır. Hepimiz çalışıp emeğiyle beraber bizi büyüten annelerin babaların çocuklarıyız. Onun için bu bayram hepimizin bayramı" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220430/memur-senden-1-mayis-bildirisi-onaylanmayan-sozlesmelerinin-bir-an-once-onaylanmasini-bekliyoruz-1055974599.html
türkiye
maltepe
istanbul
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1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, süleyman soylu, güven, vali, maltepe, istanbul, taksim meydanı, sendika, eylem

İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması: İstediğimiz, huzur ve güven içinde geçebilmesidir

15:23 30.04.2022
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL - ÜNSAL KARKAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Batı'yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika'yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık, 300 yıllık makası kapatıyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı'yı bu kadar sersefil bir halde bulmuşken, Amerika'yı bu kadar ne yaptığını bilemez halde bulmuşken şimdi fırsatını yakaladık, 300 yıllık makası kapatıyoruz dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© İHA / FURKAN ABREK ÜNAL - ÜNSAL KARKA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Gebze'de uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime katıldı.
Bakan Soylu, burada gazetecilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sorusu üzerine, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi. Aynı zamanda da bir bayram tadında geçebilmesidir" diye konuştu.

'Bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır'

Bunun kendileri için de işçiler için de ülke için de mühim olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:
"Taksim Meydanı'nda sendikalarımız - onlara da söyledik - saat dilimlendirmeleri de gerçekleştirildi, geçen yıllarda olduğu gibi gidecekler, çelenklerini koyacaklar. Aynı zamanda çeşitli sendikalarımızın çeşitli alanlarda hem kutlamaları hem gösterileri var. Bunların da valiliklerimiz tarafından her bir izni verildi. Şu anda İstanbul'da Maltepe Meydanı, Ankara'da Tandoğan Meydanı, Kocaeli'de Gebze ve İzmit... Yani Türkiye'nin her tarafında, günler öncesinden sendikalarımıza çok güzel değerlendirme yapılarak, bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır."
Soylu, işçilerin bayramını tebrik ederek "Nice 1 Mayıslara huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde ve emeğin hakkıyla ulaşılabileceğine inancımız tamdır. Hepimiz çalışıp emeğiyle beraber bizi büyüten annelerin babaların çocuklarıyız. Onun için bu bayram hepimizin bayramı" ifadelerini kullandı.
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