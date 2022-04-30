https://tr.sputniknews.com/20220430/icisleri-bakani-soyludan-1-mayis-aciklamasi-istedigimiz-huzur-ve-guven-icinde-gecebilmesidir-1055978682.html

İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması: İstediğimiz, huzur ve güven içinde geçebilmesidir

İçişleri Bakanı Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması: İstediğimiz, huzur ve güven içinde geçebilmesidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T15:23+0300

2022-04-30T15:23+0300

2022-04-30T15:23+0300

türkiye

1 mayıs emek ve dayanışma günü

1 mayıs işçi bayramı

süleyman soylu

güven

vali

maltepe

istanbul

taksim meydanı

sendika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053794581_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_66e0fe08d8935eb73d0c2703bc92fa19.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanımının önemini vurgulamak amacıyla "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla Gebze'de uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime katıldı.Bakan Soylu, burada gazetecilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin sorusu üzerine, "Tüm sendikalarla günler önce görüştük. Tüm valiliklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. İstediğimiz şudur; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın işçilerimizin bayramı olarak kutlanabilmesi, huzur ve güven içinde geçebilmesi. Aynı zamanda da bir bayram tadında geçebilmesidir" diye konuştu.'Bayram şeklinde geçeceğine olan inancımız tamdır'Bunun kendileri için de işçiler için de ülke için de mühim olduğuna işaret eden Soylu, şöyle devam etti:Soylu, işçilerin bayramını tebrik ederek "Nice 1 Mayıslara huzur, birlik ve kardeşlik içerisinde ve emeğin hakkıyla ulaşılabileceğine inancımız tamdır. Hepimiz çalışıp emeğiyle beraber bizi büyüten annelerin babaların çocuklarıyız. Onun için bu bayram hepimizin bayramı" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220430/memur-senden-1-mayis-bildirisi-onaylanmayan-sozlesmelerinin-bir-an-once-onaylanmasini-bekliyoruz-1055974599.html

türkiye

maltepe

istanbul

taksim meydanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1 mayıs emek ve dayanışma günü, 1 mayıs işçi bayramı, süleyman soylu, güven, vali, maltepe, istanbul, taksim meydanı, sendika, eylem