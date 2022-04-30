https://tr.sputniknews.com/20220430/iettden-aciklama-metrobus-kazasiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1055971422.html

İETT'den açıklama: Metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İETT'den açıklama: Metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı kaza hakkında İETT'den açıklama geldi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T08:22+0300

2022-04-30T08:22+0300

2022-04-30T08:22+0300

türkiye

metrobüs

kaza

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Beylikdüzü’nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada aracın kendi kendine hareket ettiği öğrenilmişti.Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyuran İETT'nin açıklaması şöyle:"29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.25'te metrobüs hattında Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınında iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İETT tarafından kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı."

türkiye

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metrobüs, kaza