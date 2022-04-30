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İETT'den açıklama: Metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İETT'den açıklama: Metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı kaza hakkında İETT'den açıklama geldi. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T08:22+0300
2022-04-30T08:22+0300
türkiye
metrobüs
kaza
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Beylikdüzü’nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada aracın kendi kendine hareket ettiği öğrenilmişti.Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyuran İETT'nin açıklaması şöyle:"29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.25'te metrobüs hattında Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınında iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İETT tarafından kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı."
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metrobüs, kaza

İETT'den açıklama: Metrobüs kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

08:22 30.04.2022
© AAİstanbul, metrobüs
İstanbul, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© AA
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İstanbul'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen ve 8 kişinin yaralandığı kaza hakkında İETT'den açıklama geldi.
Beylikdüzü’nde sürücüsüz bir şekilde ilerleyen metrobüsün karşı şeritteki metrobüsle kafa kafaya çarpışmıştı. Kontrolden çıkan metrobüsün daha önce arıza yaptığı ve sürücünün arızayı gidermek için aküyü kontrol ettiği sırada aracın kendi kendine hareket ettiği öğrenilmişti.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyuran İETT'nin açıklaması şöyle:
"29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.25'te metrobüs hattında Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınında iki metrobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Kazada 9 kişi hafif yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar en yakın sağlık kuruluşlarına sevk edildi. İETT tarafından kaza ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı."
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