https://tr.sputniknews.com/20220430/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonunda-yaralanan-piyade-sozlesmeli-er-uzun-sehit-oldu-1055980723.html

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe - Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun Gata'da şehit oldu" ifadeleri kullanıldı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T17:40+0300

2022-04-30T17:40+0300

2022-04-30T17:47+0300

türkiye

pençe-kaplan operasyonu

milli savunma bakanlığı

nurettin uzun

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bakanlığın sosyal medya hesabından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hayatını kaybeden Uzun ile ilgili taziye mesajı yayımlandı.Akar'ın mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi yer aldı."Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, Uzun'un fotoğrafına da yer verildi.

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pençe-kaplan operasyonu, milli savunma bakanlığı, nurettin uzun, hulusi akar