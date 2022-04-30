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https://tr.sputniknews.com/20220430/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-operasyonunda-yaralanan-piyade-sozlesmeli-er-uzun-sehit-oldu-1055980723.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe - Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun Gata'da şehit oldu" ifadeleri kullanıldı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T17:40+0300
2022-04-30T17:47+0300
türkiye
pençe-kaplan operasyonu
milli savunma bakanlığı
nurettin uzun
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bakanlığın sosyal medya hesabından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hayatını kaybeden Uzun ile ilgili taziye mesajı yayımlandı.Akar'ın mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi yer aldı."Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, Uzun'un fotoğrafına da yer verildi.
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pençe-kaplan operasyonu, milli savunma bakanlığı, nurettin uzun, hulusi akar

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu

17:40 30.04.2022 (güncellendi: 17:47 30.04.2022)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe - Kilit operasyonunda yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun Gata'da şehit oldu" ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu'nda 19 Nisan'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 19 Nisan 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Bakanlığın sosyal medya hesabından da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın hayatını kaybeden Uzun ile ilgili taziye mesajı yayımlandı.
Akar'ın mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesi yer aldı.
"Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, Uzun'un fotoğrafına da yer verildi.
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