https://tr.sputniknews.com/20220430/sosyal-medya-dolandiriciligi-yapan-4-kisi-tutuklandi-20-milyon-liranin-uzerinde-para-hareketi--1055975933.html

Sosyal medya dolandırıcılığı yapan 4 kişi tutuklandı: 20 milyon liranın üzerinde para hareketi

Sosyal medya dolandırıcılığı yapan 4 kişi tutuklandı: 20 milyon liranın üzerinde para hareketi

Sosyal medyada açtıkları sahte hesaplarla kullanıcıları dolandırdığı tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T13:24+0300

2022-04-30T13:24+0300

2022-04-30T13:24+0300

yaşam

dolandırıcılık

sosyal medya

para

ankara emniyet müdürlüğü

hack

siber suçlar

suçlu

operasyon

göz altı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 26 Nisan'da Ankara, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında el konulan çok sayıda dijital materyalin incelemesinde, bazı meslek gruplarının sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için "öğretmenden şikayetler" "hakkında şikayet var" "telif hakkı ihlali" ve "Instagram yardım merkezi" adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı "hack paneli" bulundu.20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildiPanelde yapılan incelemede, çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesap bilgilerinin bulunduğu ve sahte hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj gönderildiği belirlendi. Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, hesap hareketleri de incelendi. İnceleme sonucunda ise 20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi.Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü cezaevine gönderilirken, ikisi hakkında da adli tedbir hükümleri uygulandı.

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