https://tr.sputniknews.com/20220430/sosyal-medya-dolandiriciligi-yapan-4-kisi-tutuklandi-20-milyon-liranin-uzerinde-para-hareketi--1055975933.html
Sosyal medya dolandırıcılığı yapan 4 kişi tutuklandı: 20 milyon liranın üzerinde para hareketi
Sosyal medya dolandırıcılığı yapan 4 kişi tutuklandı: 20 milyon liranın üzerinde para hareketi
Sosyal medyada açtıkları sahte hesaplarla kullanıcıları dolandırdığı tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T13:24+0300
2022-04-30T13:24+0300
2022-04-30T13:24+0300
yaşam
dolandırıcılık
sosyal medya
para
ankara emniyet müdürlüğü
hack
siber suçlar
suçlu
operasyon
göz altı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c145ea8362fcfb04c170560a8e57a0ec.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 26 Nisan'da Ankara, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyon kapsamında el konulan çok sayıda dijital materyalin incelemesinde, bazı meslek gruplarının sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için "öğretmenden şikayetler" "hakkında şikayet var" "telif hakkı ihlali" ve "Instagram yardım merkezi" adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı "hack paneli" bulundu.20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildiPanelde yapılan incelemede, çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesap bilgilerinin bulunduğu ve sahte hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj gönderildiği belirlendi. Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, hesap hareketleri de incelendi. İnceleme sonucunda ise 20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi.Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü cezaevine gönderilirken, ikisi hakkında da adli tedbir hükümleri uygulandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049522165_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_10b659fb7913d3bc0fe1f1507788a809.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolandırıcılık, sosyal medya, para, ankara emniyet müdürlüğü, hack, siber suçlar, suçlu, operasyon, göz altı, polis, cezaevi, mesaj
Sosyal medya dolandırıcılığı yapan 4 kişi tutuklandı: 20 milyon liranın üzerinde para hareketi
Abone ol
Sosyal medyada açtıkları sahte hesaplarla kullanıcıları dolandırdığı tespit edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 26 Nisan'da Ankara, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyon kapsamında el konulan çok sayıda dijital materyalin incelemesinde, bazı meslek gruplarının sosyal medya hesaplarını ele geçirmek için "öğretmenden şikayetler" "hakkında şikayet var" "telif hakkı ihlali" ve "Instagram yardım merkezi" adı altında gönderilen linkler ile ele geçirilen sosyal medya hesaplarının toplandığı "hack paneli" bulundu.
20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi
Panelde yapılan incelemede, çok sayıda kullanıcının sosyal medya hesap bilgilerinin bulunduğu ve sahte hesaplar üzerinden kullanıcılara mesaj gönderildiği belirlendi. Bu yöntemle ülke genelinde binlerce kişiyi dolandırdıkları anlaşılan şüphelilerin, hesap hareketleri de incelendi. İnceleme sonucunda ise 20 milyon liranın üzerinde para hareketi tespit edildi.
Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden adliyeye sevk edilen 4'ü cezaevine gönderilirken, ikisi hakkında da adli tedbir hükümleri uygulandı.