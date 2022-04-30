Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220430/tuzladaki-patlamayla-ilgili-adliyeye-sevk-edilen-2-kisi-tutuklandi-1055982658.html
Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı
Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı
Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T19:34+0300
2022-04-30T19:36+0300
tuzla
türkiye
patlama
işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055982633_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_5a9e4fe2c0e9a4e5ad7cabcec57964db.jpg
Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. O.D. ve M.U.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.
tuzla
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055982633_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_10fa1f67128aa872fa33ccd341226227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tuzla, patlama, işçi

Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

19:34 30.04.2022 (güncellendi: 19:36 30.04.2022)
© DHATuzla'daki patlama
Tuzla'daki patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi ve mesul müdür çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. O.D. ve M.U.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала