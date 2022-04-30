https://tr.sputniknews.com/20220430/tuzladaki-patlamayla-ilgili-adliyeye-sevk-edilen-2-kisi-tutuklandi-1055982658.html

Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı

Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü... 30.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-30T19:34+0300

2022-04-30T19:34+0300

2022-04-30T19:36+0300

tuzla

türkiye

patlama

işçi

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Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. O.D. ve M.U.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.

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tuzla, patlama, işçi