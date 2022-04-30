https://tr.sputniknews.com/20220430/tuzladaki-patlamayla-ilgili-adliyeye-sevk-edilen-2-kisi-tutuklandi-1055982658.html
Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı
Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı
Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü... 30.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-30T19:34+0300
2022-04-30T19:34+0300
2022-04-30T19:36+0300
tuzla
türkiye
patlama
işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055982633_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_5a9e4fe2c0e9a4e5ad7cabcec57964db.jpg
Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. O.D. ve M.U.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.
tuzla
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055982633_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_10fa1f67128aa872fa33ccd341226227.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tuzla, patlama, işçi
Tuzla'daki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı
19:34 30.04.2022 (güncellendi: 19:36 30.04.2022) Abone ol
Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi ve mesul müdür çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Savcı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.U.B. ile mesul müdür O.D. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi M.U.B.'nin emniyetteki sorgusunda ruhsat talebinde bulunduklarını belirttiği öğrenildi. Ancak yapılan araştırmada iş yeri ruhsatı almak için herhangi bir başvuru talebinin olmadığı tespit edildi. O.D. ve M.U.B çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.